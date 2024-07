De Mariló Montero a la Niña Pastori, los looks del concierto de Luis Miguel en Sancti Petri

Las noches de verano son para los conciertos, y si no que se lo digan a nuestras famosas que no paran. Después de los cuatro conciertos de Karol G en Madrid, ahora ha sido el turno de Luis Miguel en Cádiz y ahí no han faltado Mariló Montero y la Niña Pastori para ver la primera vez del 'Sol de México' en tierras gaditanas. El cantante mexicano se convirtió en el primer latino en llenar dos veces el Santiago Bernabéu. Por lo que, si Taylor Swift completó el estadio madrileño con looks festivaleros o llamativos, las fans de Luis Miguel optaron por estilismos más casuales, pero elegantes. Durante la entrada al concierto, hemos presenciado rostros conocidos que no han dudado en comprar la entrada de uno de los eventos más esperados del año. Y no nos extraña, puesto que no hemos parado de ver la asistencia de las celebridades e influencers durante todas las actuaciones de su gira, y esta vez ha sido en Sancti Petri.

Miles de personas esperaban en la pista de Concert Music Festival, llena a reventar, la entrada del cantante puertorriqueño, en la parada en Chiclana de su gira 'Sol de México'. Y entre los famosos que han acudido a la cita, Mariló Montero, la Niña Pastori o el amigo de todos los famosos, 'El Turronero'. La Niña Pastori un vestido de estilo caftán estampado con detalles en dorado y sandalias doradas con las que ha presumido de bronceado.

La Niña Pastori. Gtres

Mariló Montero ha derrochado elegancia como es habitual en ella con un 'total look' en negro con camiseta de escote bardot, pantalones de vestir y sandalias a tono.

Mariló Montero. Gtres

Y el concierto de Luis Miguel terminó con un "Cuando calienta el sol aquí en la playa; Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí", que con la ola de calor que tenemos en España no podía ser más apropiado.