De María Pombo a Laura Escanes: los looks a lo Diana de Gales de las influencers en el Hipódromo de la Zarzuela

Por fin ha llegado el gran día de Glowscot, la fiesta temática que la firma de la influencer Marta Lozano, Glowfilter, organiza en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Llevamos varios días viendo a nuestras infuencers preferidas dubitativas en Instagram, entre la inspiración de sus trajes y el tamaño de su pamela y, por fin ha llegado el gran momento de desvelar sus mejores looks. Inspiradas en Diana de Gales, entre violines, glamour y enfundadas en sus estilismos más sofisticados, clásicos y con un toque tan vintage como elegante, todas las invitadas han derrochado estilo por doquier.

Ni Dulceida, que no ha renunciado alBarbiecore, ni Mery Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo que se han mantenido fieles al azul pastel de Glowfilter, ni María García de Jaime, que ha optado por un look muy castizo, se han querido perder un evento tan especial. Ni por supuesto, una enamoradísima Rocío Osorno con un vestido muy flamenco que ella misma se ha diseñado. Estos han sido algunos de los mejores looks de más ideales de la fiesta de Glowfilter en el Hipódromo de la Zarzuela.

María Pombo y Pablo Castellanos Glowfilter

Teresa Andrés y Gonzalo Ayllón @thelorenzanos

Violeta Mangriñan @thelorenzanos

Laura Escanes @thelorenzanos

Rocío Camacho @thelorenzanos

María García de Jaime y Tomás Páramo @thelorenzanos

Nosotras somos incapaces de decantarnos por uno solo de estos looks porque son demasiado ideales. ¿Tú ya tienes algún favorito?