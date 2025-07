Marta Díaz se va a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal en Barcelona con el 'little black dress' que nunca falla

¡Por fin llegó el día! Este 13 de julio, Lamine Yamal cumple los deseados 18 años y Marta Díaz no ha dudado en perderse su fiesta de celebración en Barcelona. Se ha tratado de una casa rural privada en Olivella a la que se han desplazado más de 100 invitados, entre ellos Robert Lewandowski, Illo Juan, Grefg o la influencer con un imprescindible de verano que no puede faltar en ningún fondo de armario. Todavía no se conoce si haba establecido un código de vestimenta concreto, pero la mayoría de los amigos del futbolista han confiado en el color negro para un despliegue de looks de noche.

Sin ninguna duda, cumplir 18 años es uno de los momentos más especiales, donde tenemos un punto de inflexión en nuestra vida que marca un cambio. Conocimos a nivel internacional al deportista en 2023 cuando se instaló en el Barça y en septiembre de ese mismo año debutó con España, convirtiéndose en el más joven en marcar con la selección. Desde entonces, todos hemos estado esperando este día, donde ya se ha convertido oficialmente en mayor de edad. Todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal se han conocido pocos instantes antes de su correspondiente comienzo, como la ubicación o las actuaciones. Pero lo que sí, es que conocemos todos los estilismos de los invitados con un toque festivo, así como un toque más glamuroso, como en el caso de Marta Díaz. Y solamente adelantamos con que se trata de un must have al que recurrimos 24/7 cuando debemos acudir a un evento y no sabemos qué ponernos.

El 'little black dress' de Marta Díaz en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Marta Díaz ha confiado del clásico little black dress para el 18 cumpleaños de Lamine Yamal este sábado. Una apuesta segura, confiada y cómoda con la que nunca fallamos en ningún lugar ni en ningún momento. Hablamos de un diseño ajustado perfectamente a la figura de escote cuadrado y tirantes sin detalles que ha combinado con medias de encaje al tono, a juego con los guantes. Asimismo, lo ha elevado con gargantilla discreta, bolso de mano y gafas de sol clásicas, en negro también.

En términos de belleza, ha presumido de su melena extralarga con ondas marcadas (que dan un toque glamuroso al estilismo) y un look de maquillaje de acabado luminoso perfecto para una noche de verano.

Marta Díaz en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. Gtres

Sobre todo, en las noches de verano necesitamos un minivestido negro como el de Marta Díaz en el cumpleaños de Lamine Yamal. Recurrente, clásico y funcional, no necesitamos más para triunfar.