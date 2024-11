De Laura Escanes, a Lola Lolita o Marta Díaz, las mejores vestidas de la alfombra roja más solidaria de LOS40 Music Awards 2024

El Palau Sant Jordi se convirtió anoche en el epicentro de la música, la moda y la solidaridad en la gala de los LOS40 Music Awards 2024, un evento que unió a grandes figuras de la industria de la música, el entretenimiento y las redes sociales en un mismo escenario. En una noche marcada por la elegancia y la sofisticación, la alfombra roja brilló aún más con la presencia de influencers y celebridades que no solo nos enamoraron con sus looks, sino también con su compromiso con los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. El glamur de la velada no restó protagonismo a la causa solidaria, pues muchos de los asistentes hicieron un guiño a la importancia de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles debido a esta emergencia climática.

Desde Laura Escanes hasta Lola Lolita y Marta Díaz, entre otras, desplegaron estilismos dignos de una pasarela, donde cada detalle, desde el corte de los vestidos hasta los accesorios, fue cuidadosamente seleccionado. Con cada aparición, cada uno de los invitados demostraron que la elegancia y el compromiso pueden coexistir, y lo hicieron con propuestas que han dado mucho de qué hablar entre los amantes de la moda. A continuación, te contamos en detalle los looks más destacados de la noche, en los que se vivió una alfombra roja en la que el estilo y la conciencia social se unieron en perfecta armonía.

Bad Gyal

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

Una de las más elegantes a la par que sensual, la cantante brilló con un vestido negro con plumas en la parte superior y una gran abertura en la falda, lo que le aporta ese aire dramático de alfombra roja, combinado con anillos vintage de Joyas Antiguas Sardinero.

Ana Mena

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

La cantante Ana Mena fue una de las más atrevidas con un vestido transparente en tonos blancos y bordados florales, con escote palabra de honor muy en la línea del estilo boudoir que tanto triunfa en las alfombras rojas internacionales.

Lola Índigo

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

La ex-triunfito Lola Índigo, derrochó estilo con un vestido largo negro que esculpía su figura a las mil maravillas, con aperturas en el abdomen y escote asimétrico.

Laura Escanes

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

La influencer catalana optó por un conjunto de blazer y pantalones a conjunto consiguiendo ese efecto total look que tanto está de moda, con acabado brilli-brilli es perfecto para una velada especial como la de anoche, el detalle de los lazos en los tobillos le da un aire de lo más femenino que contrasta a la perfección con el traje y su peinado sleek por el equipo de Ghd.

Jessica Goicoechea

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

Como cada vez que pisa una alfombra roja, la modelo e influencerJessica Goicoechea fue una de las mejores vestidas con un diseño palabra de honor y drapeados que favorecen aún más su cuerpo esculpido, además el color marrón claro ensalza aún más su piel bronceada.

Belén Esteban

Gala de premios musicales Los40 Music Awards 2024 Marta Pérez Agencia EFE

La colaboradora Belén Esteban nos sorprendió gratamente con un precioso vestido mini en azul con apliques joya y acabado con plumas en el bajo, un vestido de lo más favorecedor y apropiado para la noche.

Lola Lolita

Lola Lolita en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

Lola Lolita nos ha dado una lección de estilo con un impactante, pero sobrio look con mensaje compuesto por top en forma de corazón de Marco Rambaldi y una falda de tiro bajo de satén negra de Viguri Haro a conjunto con unas sandalias de Le Silla y joyas de Pandora.

Marta Díaz

Marta Díaz en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

Otra de las influencers asidua en este tipo de alfombras rojas estuvo espectacular con un vestido de satén negro que no paso para nada desapercibido, nos chifla el detalle de lazo maxi que cae hasta el suelo. Los tirantes dorados a juego con las sandalias dan al look ese toque de glamur extra.

Corina Smith

Corina Smith en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

Otra de las invitadas que apostó por las transparencias fue Corina Smith, quien eligió un delicado vestido largo en negro con encajes y abertura frontal, sin duda una de las más arriesgadas a la vez que acertadas.

Jedet

Jedet en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

No podía faltar en una alfombra roja, un vestido en el color por excelencia de la temporada, el burdeos, Jedet está de lo más favorecida en este diseño escote corazón con drapeados en el abdomen y tejido de cuero. El toque salvaje lo pusieron los zapatos de estampado leopardo. Una combinación ganadora donde las haya.

Laura Matamoros

Laura Matamoros en la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Gtres

Laura Matamoros fue otra de las invitadas que más brilló, no solo por el espectacular diseño de su vestido largo metalizado, sino también por haber apostado por una marca valenciana, Hortensia Maeso, bravo Laura.