De Jennifer Lawrence con Robert Pattinson a Paz Vega, los looks de la quinta alfombra roja del Festival de Cannes

Glamurosa, sorpresiva e impactante. Así ha sido la quinta alfombra roja del Festival de Cannes 2025 donde las invitadas han vuelto a dar lecciones de moda, así como han marcado tendencia. Vestidos de encanto, colores de efecto 'buena cara' al instante o detalles detonantes que han conseguido entrar dentro de las normas de protocolo medianamente estrictas que se han establecido este año. Y aunque muchas de las actrices o celebridades no las han seguido en los últimos días, durante esta noche de sábado sí que ha ocurrido con un despliegue de looks en la escalinata del Palacio de Festivales.

Como cada mayo, la Riviera Francesa se llena de ilusión, así como de talento, en un evento cinematográfico que acoge a directores consagrados, actrices de renombre o estrellas admirables. Una séptima arte que está en sintonía con el sector de la moda, que actúa como la narrativa visual con estilismos merecedores de ser recordados como los looks históricos del Festival de Cannes. Cada aparición crea una sensación a través de una propuesta estilística con un trabajo de muchos meses con el objetivo de contar una historia o manifestar detrás de esta. De la misma manera que el público o los fotógrafos se han desplazado hasta el sur de Francia, nosotras no hemos esperado más en comentar todos los looks de la quinta alfombra roja del Festival de Cannes desde el otro lado de la pantalla. Una pasarela hacia las caminatas del templo que ha destacado por la presencia de personalidades de gran calibre como Jennifer Lawrence, Robert Pattinson o la española Paz Vega.

Todos los looks de la quinta alfombra roja del Festival de Cannes 2025

Jennifer Lawrence se convierte en toda una novia minimalista con este vestido de Alta Costura de Dior con escote palabra de honor fruncido y falda plisada con varios volantes. Una estética impoluta que ha acompañado con clean look y makeup con sombra de ojos oscura y labios rojos.

Jennifer Lawrence en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Más tarde, la actriz se cambió de atuendo con un vestido al estilo griego en negro con escote asimétrico y una caída relajada y delicada. Un estilismo de noche adecuado, sofisticado y que no desentona nunca.

France Cannes 2025 Die, My Love Departures Scott Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Hemos visto a un Robert Pattinson clásico con un esmoquin en negro, pajarita al tono y camisa blanca. Una apuesta confiada que siempre funciona para cualquier red carpet.

Robert Pattinson en el Festival de Cannes. Gtres

Paz Vega ha sido una de las españolas que ha asistido al Festival de Cannes 2025. Con un vestido en chocolate de efecto tipazo con escote pronunciado sujetado al cuello y abertura frontal que deja ver unas maravillosas sandalias plateadas a juego con su choker. Con ello, ha presumido del corte de pelo más favorecedor para las mujeres 50+: bob long.

Paz Vega en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Daniella Tarantino con un maravilloso y sexy vestido negro de encajes y lentejuelas con escote pronunciado y espalda totalmente descubierta. Lo ha elevado con joyas de acabado en plata y un semirecogido desenfadado.

Daniella Tarantino en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Barbara Palvin es la más elegante y coqueta con un vestido de efecto satinado en rosa empolvado con escote ligeramente en pico y hombros caídos. Continúa con una falda en A que termina con una corta y sutil cola maravillosa.

Barbara Calvin en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Philipinne Leroy repite en la quinta alfombra roja del Festival de Cannes con un look más colorido, vitamina y de efecto ' buena cara' al instante. Esta vez, hemos visto a la actriz de Emily en París con un vestido bicolor en granate y naranja de escote palabra de honor, corte recto y abertura lateral. Un atuendo sencillo, pero elegante y femenino que ha llamado la atención de todos.

Philipinne Leroy en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Alexia Chung con un sobrio vestido negro elegantísimo de escote palabra de honor, corte recto y falda acabada con una ligera cola. Lo ha acompañado de zapatos de tacón puntiagudos al tono y un hairstyle glamuroso y favorecedor.

Alexia Chung en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Zoey Deutch se convierte en la invitada perfecta con un vestido blanco de escote palabra de honor con tirantes en forma de V y con falda vaporosa, volumen sutil y volantes delicados que la decoran. Un diseño minimalista e impoluto que ha elevado con una estética hollywoodiense con ondas marcadas y labios rojos.

Zoey Deutch en el Festival de Cannes 2025. Gtres

El Festival de Cannes está dejando un sinfín de momentos inolvidables además de estilismos históricos: el regreso de Angelina Jolie tras 14 años de ausencia o el incumplimiento de las normas de vestimenta.