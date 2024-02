De Marta Lozano a Teresa Andrés, las influencers vuelven a brillar (y presumiendo de tripita) en los Premios Goya 2024

Valladolid se ha vestido de gala esta noche con la mejor moda para una alfombra roja de los Premios Goya 2024 que ha brillado un año más con la presencia de la influencers españolas. Aunque un año más su presencia viene acompañada de la polémica de los que aún no entienden su presencia en este tipo de eventos. Sí, hay gente para todo. Porque no solo las actrices pueden brillar en la alfombra roja de los Premios Goya, también lo pueden hacer las celebrities, las cantantes o las creadoras de contenido, lo importante es promocionar el cine español y nuestra moda. Aunque algunas de las influencers nos han fallado luciendo modelos de firmas extranjeras en lugar de apostar por la moda española, que es lo que se debería hacer en una noche como esta. Porque además de los looks de Penélope Cruz o de Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, las influencers también han brillado sin pasar por la alfombra roja.

Una noche del cine español a la que no han querido faltar Marta Lozano, Rocío Camacho, Teresa Andrés o Meri Gonzalvo de Balenciaga ahora que el modisto español está en boca de todos tras la maravilloso serie de Disney+. Sin duda un gran acierto por su parte hacer este bonito homenaje. Porque durante el año ellas ya son las protagonistas de todas las premiers que se celebran en Madrid, de premios y también de festivales como el de Cannes o Venecia, y esta noche también han brillado en Valladolid para apoyar al cine español.

Marta Lozano con un diseño de Juan Vidal hecho a medida para presumir de tripita. Casi en la recta final de su embarazo, ha elegido un vestido largo en color negro con una pequeña cola y aberturas debajo del pecho y sobre la barriga, así como en los laterales de la misma. En el caso de la abertura central, está adornada con pedrería a juego y unida por un lazo en tejido a contraste. Además, la espalda luce espectacular con una discreta abertura o escote en vertical que cae suave y sutilmente. Un diseño que ha combinado con el zapato oficial de los Goya: las sandalias de edición limitada de la firma Hispanitas en color negro con un tacón geométrico de 8 cm y una flor en el empeine que simboliza la culminación de un trabajo artístico.

Teresa Andrés ha elegido un conjunto de dos piezas en color negro, firmado por Cavalli y compuesto por una falda larga boho y top de encaje de manga larga que también ha combinado con zapatos de Hispanitas, y joyas, cuatro anillos vintage y una maxi gargantilla de diamantes y platino, son de Joyas Antiguas Sardinero.

Meri Lozano con vestido Balenciaga, joyas Antiguas Sardinero y las mismas sandalias de Hispanitas de su hermana Marta, en color negro y plateado respectivamente. Un diseño hecho exclusivamente para esta colaboración de los Goyas 2024 que destaca por estar formado por una sola pieza, sin costuras.

Meri Lozano en los Goya. Cedido por la marca

Rocío Camacho con vestido de efecto tipazo en azul de Adorie

Una noche de los Premios Goya 2024 en Valladolid que seguro que aún nos dejará muchos looks en las fiestas posteriores que hay por toda la ciudad.