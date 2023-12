María Pombo tiene las botas polainas de Zara (casi agotadas) y las combina con el clásico little black dress para cenas de Navidad

En pleno diciembre y con las fiestas a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que estamos buscando los mejores looks llenos de lentejuelas, brillos y plumas para ser la estrella estas Navidades. Por ello, nuestras influencers favoritas ya nos están enseñando a través de sus redes sociales sus propuestas de looks, desde los vestidos negros de lentejuelas hasta aquellos en color rojo, el tono de la temporada. Un claro ejemplo de estilo y sofisticación es el vestido de Rocío Osorno en negro satinado, una opción perfecta y muy elegante de cara a fin de año. En este sentido, y, pese a que en numerosas ocasiones tendamos a escoger prendas básicas de fondo de armario, como el clásico 'little black dress' o las mini faldas y body, nunca está de más arriesgar y escoger prendas en tendencia para ser las reinas de la fiesta. Prendas como la faldas satinadas, los bodies de lentejuelas o las botas cowboy. En este sentido, María Pombo nos dejaba en la noche de ayer un vídeo en sus redes sociales en la que se le veía con dos de las tendencias más icónicas de esta temporada: las botas polaina y las chaquetas de cuero. Esta última prenda se ha convertido en la prenda más icónica del momento, y es que ninguna amante de la moda ha querido pasar por alto esta tendencia, desde Isabel Díaz Ayuso hasta Sara Baceiredo, todas se han rendido ante esta prenda.

María Pombo tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy cómodo, y es que la influencer, quien acaba de estrenar su documental en la plataforma de streaming Prime Video, nos conquistaba con su espectacular look muy sencillo para su estreno, apostando por el 'total black', una mini falda y un body muy ajustado que no dejó indiferente a nadie. Parece que la influencer y celebritie está apostando por el negro para ocasiones especiales, pues en el día de ayer la vimos con un vestido negro que María Pombo defendía para una ocasión muy especial, la cena del 80 aniversario de Joyería Suarez, con quien ha colaborado en numerosas ocasiones. En el día de ayer, una cena con amigas, la celebritie apotaba por un look mucho más sencillo pero muy elegante y sofisticado, un mini vestido que acompañaba junto a una chaqueta de cuero y, como toque final y joya de la corona, unas botas polaina en color negro de Zara.

María Pombo con botas de Zara @mariapombo

Bota polaina tacón, de Zara (59,95 euros)

Un look perfecto para todo tipo de ocasiones, María Pombo acierta con este outfit ideal de cara a las fiestas de Navidad.