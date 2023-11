María Pombo tiene los pantalones que mejor sientan con detalles en los bolsillos ideales para festivales de música este invierno

Este fin de semana hemos estado de evento gracias a los Premios de LOS40 Music Awards, una noche de ensueño que ha reunido a todos los influencers, celebrities, actrices,actores y cantantes del panorama español. Una noche de música, glamour y mucha diversión que nos han dejado unos looks de lo más extravagantes, originales y diferentes. María Pombo no quiso perderse este evento y la vimos lucir un vestido negro básico de corte 'cut out' muy sencillo y elegante que acompañó de unos tacones, al igual que su hermana Marta Pombo, quien optaba por un mono ceñido en el mismo tono. Ambas deslumbraron por su belleza natural y por su elegancia, la cual no pasó desapercibida entre los fotógrafos y sus seguidoras, quienes quedaron prendadas ante sus estilismos. Sin embargo, no todos los días las hermanas Pombo se van de evento y, este fin de semana, no solo nos hemos enamorado del peto rosa pastel de Marta Pombo, un look que completó con unas sneakers blancas para dar un paseo a su hija Martina, sino que también lo hemos hecho con este pantalón tan favorecedor que nos enseñaba a través de sus storiesMaría Pombo, unos jeans negros de tiro alto y acampanado cuyo detalle principal reside en los bolsillos traseros, dos estrellas doradas.

Este pantalón tan original es perfecto para ocasiones especiales como festivales de música, una prenda que también podría llevar Alba Díaz, ya que son muchas las veces que la hemos visto con unos pantalones de este estilo, como este look de pantalón cargo que Alba Díaz completó con una chaqueta crop negra y una gorra para el festival de música de A Coruña hace unos meses. Sea como sea, a María Pombo cualquier prenda le sienta bien, y es que estos pantalones hacen efecto tipazo y podemos crear un sinfín de looks con ellos. Ella lo ha combinado con un body sencillo de tirantes en color gris, aunque podríamos llevarlo con un jersey de lana y una chaqueta de cuero para ocasiones más especiales o para el día a día. Sin duda, unos pantalones ideales para aquellas chicas que busquen looks icónicos y originales que no pasen desapercibidos.

María Pombo con pantalones de Tipitent @mariapombo

Pantalón Stars, de Tipi Tent (70.00€)

Se trata de un modelo perfecto para ocasiones especiales, sobre todo para festivales de música que se vayan a dar esta temporada de otoño e invierno.