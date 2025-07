Carmen Lomana arrebatadora en Sevilla con su look más femenino (y las sandalias rojas que no se quita en todo el verano)

Carmen Lomana vuelve a demostrar que el estilo no entiende de estaciones, y mucho menos de edad. La socialité ha compartido con sus seguidores unas imágenes de lo más evocadoras desde Sevilla, donde ha disfrutado de un paseo en coche de caballos y un helado en una terraza del centro, enfundada en un look que resume su esencia a la perfección: sofisticación, alegría y un toque muy español.

Para la ocasión, Carmen Lomana ha elegido un vestido cruzado con estampado de lunares y flores en tonos vibrantes, ideal para el verano por su caída ligera y su aire femenino. Pero si hay un detalle que ha elevado (literalmente) su estilismo, han sido sus ya icónicas sandalias rojas.

El look de Carmen Lomana en Sevilla

Se trata del modelo Easy Mule Red 5.5 de la firma Isabel Abdo, una de sus marcas españolas de cabecera. Confeccionadas en piel mestiza, con un tacón medio de 5,5 cm y una planta extra confort, estas mules rojas combinan diseño, funcionalidad y un punto de artesanía que encaja con la filosofía de estilo de Carmen: estar impecable sin renunciar al bienestar.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

No es la primera vez que apuesta por este modelo, que ya tiene en varios colores, pero el rojo, vibrante y favorecedor, se ha convertido en su favorito para dar ese toque chic a cualquier look. Además, estas sandalias son un must para Carmen durante todo el verano por su versatilidad y elegancia natural.

En esta escapada a Sevilla, Carmen vuelve a recordarnos que el glamour no está reñido con la comodidad… y que un buen par de sandalias puede convertirse en el verdadero protagonista de cualquier outfit.