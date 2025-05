El look más básico de Marta Ortega es el que todas tenemos en el armario: camiseta blanca y jeans de tiro bajo

Marta Ortega, quien no se ha perdido el circuito hípico más importante del mundo conocido como Longines Global Champions Tour celebrado en Madrid este viernes. En el Club de Campo se ha reencontrado con Margarita Vargas y su hija, Eugenia de Borbón, las socialites que no han pasado por desapercibidas con vestidos bohemios y florales dando la bienvenida al buen tiempo, y tampoco Teresa Urquijo en esta última jornada presumiendo de barriga premamá, en la recta final del embarazo.

Porque si algo define el estilo de Marta Ortega, son las prendas básicas, y una vez más lo ha dejado claro en una tarde de hípica con 27 grados en Madrid, con una temperatura casi veraniega. Porque si hace unos días la vimos en la primera tienda de Galicia celebrando los 50 años con traje, y la camiseta blanca del aniversario, que ha agotado, ahora la hemos visto con el look de básicos que todas tenemos en el armario. Sí, ese al que siempre recurrimos cuando no sabemos que ponernos, y que es fiel reflejo de ese estilo tan de lujo silencioso de Marta Ortega.

El uniforme cómodo de Marta Ortega en la hípica

Una Marta Ortega que ha lucido un look cómodo de básicos con vaqueros de tiro bajo, anchos con bajo deshilachado, camiseta blanca de manga corta y zapatillas planas, completado con unas gafas de sol negras de aire retro. La hija de Amancio Ortega es una referente dentro del estilo minimalista, elegante y funcional que inspira a todo un grupo de amantes de la indumentaria reflejando looks alcanzables y fáciles de replicar. Y esta vez no ha sido para menos, puesto que podemos encontrar fácilmente en las marcas de moda cada una de las prendas que ha lucido en esta cita con el deporte.

El look de Marta Ortega. Gtres

Desde la juventud, Marta Ortega ha estado vinculada en el mundo ecuestre participando en competiciones internacionales. Y aunque en estos momentos no está totalmente dedicada a ello, no duda en asistir a eventos de este gran calibre como el celebrado en la capital. Ahora, se posiciona en el bando de los espectadores, pero sin dejar de lado su don por encontrar (y, por ende, poner de moda) los ítems más socorridos de la temporada.