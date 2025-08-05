Más que funcionalidad: un accesorio para tu outfit gracias a Motorola + Swarovski

La frontera entre moda y tecnología ya no es una línea difusa: es un punto de encuentro brillante. Con The Brilliant Collection, Motorola y Swarovski elevan el estándar de lo que esperamos de un dispositivo tecnológico. Ya no se trata solo de rendimiento, sino también de estilo, personalidad y lujo. Esta colección cápsula encarna la convergencia perfecta entre la funcionalidad y la expresión estética.

Con esta línea de productos, Motorola une fuerzas para ofrecer productos que cuentan con lo mejor del mundo tecnológico y el diseño. Naciendo el concepto de joyería tecnológica, ya no es solo algo funcional, es parte de nuestro estilo.

The Brilliant Collection Motorola

Un diseño que brilla: tecnología con sello de moda

Motorola presenta su primera cápsula dentro de las exclusivas Motorola Collections, donde el diseño se convierte en una forma de expresión. Con el lanzamiento del nuevo motorola razr 60 y los moto buds loop en el sofisticado tono Pantone Ice Melt, la marca redefine lo que significa llevar tecnología en el día a día. La incorporación de los deslumbrantes crystals by Swarovski®, colocados a mano con meticulosa artesanía, transforma cada dispositivo en una pieza de alta costura tecnológica.

Motorola razr 60 Motorola

En concreto, el motorola razr 60 deslumbra con 35 cristales, incluido uno de gran tamaño en la bisagra, que irradia luz con sus 26 facetas. Las teclas de volumen, con diseño inspirado en cristal, y una funda tipo bandolera a juego, completan una estética refinada que convierte el teléfono en un verdadero accesorio de moda.

Estamos muy orgullosos de que Motorola haya elegido trabajar con nosotros.

Moto buds loop: sonido y estilo en equilibrio

El otro protagonista de esta colección son los moto buds loop, que no solo destacan por su calidad de sonido con tecnología Sound by Bose, sino también por su diseño open ear, ideal para llevarlos todo el día sin perder conexión con el entorno. Su estructura ligera y elegante, ahora disponible en el tono Ice Melt, convierte a estos auriculares en el complemento perfecto para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo.

…gracias a su diseño único, también es el vehículo perfecto para explorar el mundo de la joyería tecnológica

La estética no es una adición, sino una extensión de la funcionalidad. Así lo demuestra esta colaboración con Swarovski, en la que cada cristal no solo adorna, sino que amplifica la idea de que los wearables pueden ser bellos, sofisticados y representativos de la identidad personal. Serán un accesorio más en tus outfits diarios.

Moto buds loop by Swarovski Motorola

Moda y tecnología: una alianza que redefine lo cotidiano

Motorola y Swarovski comparten una pasión por la innovación y la artesanía. Con esta colección, ambos redefinen lo que significa portar un dispositivo: ya no es solo una herramienta, es una forma de expresión. The Brilliant Collection convierte los accesorios tecnológicos en símbolos de estilo, pensados para quienes consideran que el diseño también comunica valores, gustos y aspiraciones.

La elección del color Ice Melt (una tonalidad exclusiva del universo Pantone) añade una capa extra de distinción. En una era en la que el detalle lo es todo, Motorola logra dar a sus productos una narrativa visual que se integra con los códigos de la moda contemporánea.

“The Brilliant Collection” integra a 4 marcas que unen fuerzas para aportar lo mejor de cada casa. Bose como expertos en el sonido, Pantone como referente indiscutible del dominio del color, Swarovski con su labor artesana de joyería y Motorola para unirlo todo en dos productos que seguro desearás lucir.

Una declaración de intenciones desde la tecnología

Más que una colaboración puntual, esta colección marca el comienzo de una nueva filosofía de producto en Motorola: el diseño es funcionalidad. Motorola Collections propone series temáticas que exploran la interacción entre tecnología y mundos culturales como la moda, la música o el arte. En su debut, la marca demuestra que un smartphone o unos auriculares pueden ser protagonistas en pasarelas tanto como en escritorios.

The Brilliant Collection Motorola

The Brilliant Collection estará disponible próximamente en el mercado español; eso sí, contará con unidades limitadas. No obstante, promete cautivar a amantes del diseño, exploradores del lujo y entusiastas de la tecnología con sensibilidad estética. Es una declaración para quienes creen que la forma importa tanto como el fondo.