Las menorquinas de Nuria Roca son todo el verano que necesitamos con un vestido hogaldito que resalte el bronceado

¿Puede estar aún más morena Nuria Roca?Nosotras creemos que es imposible, a ella le hacía mucha gracia el otro día un titular de un medio que decía que estaba 'negra', pero es que estamos alucinando con el bronceado de la presentadora valenciana en tan poco tiempo. Unos 20 días después de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva donde Nuria Roca fue una de las mejores vestidas, ahora está disfrutando de sus vacaciones en familia en Menorca y nosotras no podemos dejar de admirar su bronceado, pero vamos a intentar centrarnos en su look y en sus menorquinas, que son la joya de la corona. Hablamos de las archiconocidas alpargatas o esparteñas, en su versión de cuña especialmente, pero también de las cómodas menorquinas o las tradicionales payesas. Estos zapatos no solo se han ganado un hueco en los estilismos estivales en nuestro país, y no hay verano sin que las famosas las luzcan con sus looks, y cómo no, desde Menorca, Nuria Roca ha apostado por unas menorquinas.

También llamadas avarcas, este calzado tradicional de la isla de Menorca era utilizado antiguamente por la población rural ya que es muy resistente y se adapta a la perfección a la orografía de la isla. Se realizan con una suela de goma y piel o material sintético para el resto de la misma y, aunque antiguamente eran en el color del cuero del animal, y las deNuria Roca son de la marca Castell Menorca y nosotras las hemos encontrado online.

Alpargatas, de Castell Menorca (53,82 euros)

Alpargatas. Castell Menorca

Unas menorquinas que Nuria Roca ha combinado con un vestido verde camisero que resalta aún más su sorprendente bronceado.