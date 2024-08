El mensaje oculto del vestido de Lindsay Lohan que está causando sensación

Lindsay Lohan nunca pasa desapercibida, eso es algo que no podemos negar. Estuvo un tiempo alejada de la gran pantalla, pero Lindsay volvió más fuerte que nunca con diferentes papeles. ¿El último notición? La segunda parte de Ponte mi lugar, la divertida comedia de 2003 que todos recordamos por su participación junto a Jamie Lee Curtis y Chad Michael Murray, que en aquel momento despuntaba con One Tree Hill. Más de 20 años después, Ponte en mi lugar 2 (que está en pleno rodaje) se une a toda una serie de secuelas que Disney ha desarrollado en torno a algunos de sus títulos más aplaudidos. Prueba de ello es el 'look' que ha lucido Lindsay Lohan y que viene con doble mensaje.

En el pasado, Lohan ha hablado abiertamente en entrevistas y documentales sobre los desafíos que ha enfrentado, lo que ha generado empatía y apoyo por parte de sus fans, pero también le supuso muchos problemas legales, relacionados con el consumo de sustancias y conducir bajo los efectos del alcohol. La actriz de Tú a Londres y yo a California ha tenido muchos altibajos durante su carrera. Hemos sido testigo de sus idas y venidas; sin embargo, Lindsay encontró la estabilidad en Dubái, donde ha formado su propia familia. Y es que la actriz tiene muchas cosas que celebrar.

El 2022 fue un año de éxitos profesionales y personales. La actriz volvió a las pantallas, se casó con el banquero kuwaití Bader Shammas, de 36 años y se embarcó en diferentes aventuras. Y es que, además de sus proyectos cinematográficos, Lindsay ha estado trabajando en otros proyectos, como su propia línea de ropa y una posible autobiografía. Este verano la actriz dio a luz a Luai (que en árabe significa 'fuerte'), toda una declaración de intenciones, ya que Lindsay viene más fuerte que nunca.

Y así se ha mostrado en su última aparición en los premios de Disney, fuerte y preciosa, con un espectacular vestido que reinventa el 'look' de princesa, uno de los estilismos más elogiados desde su regreso. La actriz sabe lo que hace. Y es que en color verde pálido de su vestido, firmado por Jil Sander, combina a la perfección con la clásica melena roja de Lohan y la elegancia de las joyas y el 'cutch', de Cartier y Harry Winston. Aunque tenemos que reconocer que la actriz ha tenido ayuda. ¿Cuál es el secreto? Este cambio tan favorecedor con el que vemos últimamente a la pelirroja tiene nombre y apellidos: Rob Zangardi y Mariel Haenn. Este dúo de estilistas asesoran a otras 'celebrities' como Jennifer Lopez o Jessica Biel en sus estilismos.

Por su parte, la actriz cuenta con la mano del maquillador Kristofer Buckle y la estilista capilar Danielle Priano. Un equipazo para un 'lookazo'.