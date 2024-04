Las merceditas de terciopelo son el calzado más cómodo de las chicas pijas de Madrid como Sassa de Osma

Sassa de Osma es toda la elegancia que le podemos pedir hasta para ir a la frutería. Porque si el resto de los mortales vamos a hacer la compra con los peores estilismos del mundo, ella va de lo más fashion, aunque es sí, cómoda. Y nos lo acaba de demostrar para ir a la frutería en Madrid, con este lookazo que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina en primavera. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y más con los zapatos de terciopelo violetas que ha lucido. Hablamos de los merceditas y Mary Janes que volvieron a nuestra vida cuando en 2019, firmas como Miu Miu y Chanel las subieron a la pasarela y ahora Sassa de Osma las recupera en Madrid.

Volvimos a hablar de estos zapatos de la infancia en 2020, año en el que se mantuvieron en lo más alto y donde fue momento de recordar el estilo de Jane Birkin o el hecho de que sean el calzado predilecto de expertas en moda como Alexa Chung o Jeanne Damas y en los últimos años se han convertido en imprescindibles en el armario de las que más saben de moda. Y, todavía podrás acertar incluso más con su compra si te decantas por las favoritas de las royalsque son estas mary jane de terciopelo, cómodas y refinadas como estas de Sassa de Osma. Las merceditas son el calzado de moda con el que irás elegante sin tener que llevar tacones, aunque hay muchas que optar por su versión con altura para verse más estilizadas, y estas de terciopelo son perfectas hasta con vaqueros con flores bordadas como los suyos.

Unas merceditas de terciopelo que ha combinado con los vaqueros más especiales de la firma de la diseñadora Ynés Suelves que cuenta con unos pantalones vaqueros muy especiales pintados a mano, obra de la ilustradora LaBeltraneja, que es también su madre. Unos tejanos de silueta noventera con flores bordados en la pernera. Una flores en tonos lilas como las bailarinas de Sassa de Osma.