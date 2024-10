La moda también habla en política: el look más sobrio con vaqueros de Yolanda Díaz para su rueda de prensa más difícil

Lo decimos siempre, la moda habla, y más en política. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes sobre el 'caso Errejón' y lo ha hecho con una blazer negra, vaqueros y taconazos. Puede que no te des cuenta, pero el color es capaz de influir en tu estado de ánimo y tus elecciones. Aunque solemos vincular este color con lo aterrador, la noche, lo maligno, la mentira, la crueldad, el luto y la muerte, también es cierto que es uno de los colores que mejor se asocia con los demás. Es un exponente de la elegancia, la seriedad, el misterio, la dominancia, lo absoluto, fuerza. Genera seguridad, distinción, sobriedad, formalidad y exclusividad. Y por eso Yolanda Díaz lo ha elegido para una de sus ruedas de prensa más difíciles de su carrera política.

Pese a ello, la moda nunca ha dejado de ser un elemento no verbal crucial para la comunicación política. Lo hemos visto tanto en hombres, a Kennedy se le considera culpable de acabar con el sombrero masculino, en el meticuloso vestuario de las primeras damas, a quienes su condición de consorte si les permitía aproximarse a la moda. Y en nuestro país, también pasa lo mismo. Por ello, el mensaje político de Yolanda Díaz siempre ha ido unido a sus cambios estilísticos, de rubia a morena, y también sus looks. Introduce prendas y elementos menos habituales en los códigos normativos del armario político. El traje de chaqueta, otrora uniforme asociado al look working girl, epicentro del armario femenino en clave profesional, pero esta vez ha elegido una blazer negra, un top lencero blanco y vaqueros.

El look de Yolanda Díaz. Gtres

Tampoco es baladí, que Yolanda Díaz haya elegido unos botines de tacón fino y muy alto, para reforzar esa imagen de seguridad, control de la situación y poder. Díaz defiende su celeridad para expulsar a Errejón y no actuó en 2023 porque Más Madrid cerró esas pesquisas y dice que hablo con Belarra también de este caso y que si hubiera sabido que era un agresor, le habría sacado de las listas electorales. Y todo ello lo ha dicho con un estilismo que refuerza y acompaña su mensaje.