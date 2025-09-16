De Moisés Nieto a Oteyza o Roberto Torretta: así ha sido el tercer día de Madrid es Moda

Madrid es Moda está siendo una de las citas más relevantes durante esta semana, evento que dio el pistoletazo de salida este sábado 13 de septiembre con el desfile inaugural. El diseño de autor, la creatividad e innovación están siendo las características que están protagonizando las primeras jornadas de este acontecimiento promovido por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. En un contexto envuelto de la sostenibilidad, así como de la autenticidad, hemos conocido las primeras colecciones de María Lafuente o Juan Avellenada en colaboración con Seeiou y durante este lunes hemos dado pie a una segunda jornada de Madrid es Moda digna de analizar.

Tras conocer la colección nupcial de María Lafuente, ha tomado relevo las piezas de Moisés Nieto (10.00 horas) y, posteriormente, ha seguido de la mano de Roberto Torreta (11.00 horas), Devota & Lomba (13.00 horas), We Are Spastor (16.00 horas), Oteyza (17.00 horas), Dominnico con su Resort 2026 (de 17.30 a 20.30 horas), Duyos (19.00 horas), The Extreme Collection también con su desfile de Otoño-Invierno 2025/26 (20.30 horas) y Eduardo Navarrete con una presentación enfocada a bolsos (21.30 horas). Mientras, por parte de Hub, también han formado parte Miguel Marinero (de 12.00 a 19.00 horas), García Madrid (12.30 horas) e Isla Bonita Moda (14.00 horas).

Moisés Nieto

Damos comienzo a una nueva jornada de Madrid es Moda con la colección de novia llamada Love de Moisés Nieto. Cortes mini, lazos maximalistas, chaquetas bombachas y ligeras, tejidos sostenibles, cortes precisos o colores más perlados. Se trata de una presentación para aquellas bridals que buscan alejarse de lo convencional para sumarse a las alternativas más originales o modernas, pero sin olvidarse tanto del diseño como de la funcionalidad.

Roberto Torretta

El enfoque de Roberto Torretta ha protagonizado unos vestidos que destacan por la feminidad sofisticada y contemporánea para aquellas mujeres que buscan elegancia y autenticidad. Se ha tratado de diferentes cortes, escotes o patrones que se ajustan a cada clienta, así como son perfectos para momentos más especiales. Todos ellos combinan estampados exclusivos con una gama de colores neutros e intensos. "Tejidos como la gasa de seda y el crêpe de chine aportan fluidez y frescura a cada diseño. La artesanía se refleja en detalles cuidados como drapeados, cortes al bies y acabados meticulosos que evidencian el sello de la casa", ha comentado Madrid es Moda a través de su cuenta de Instagram.

Devota & Lomba

La delicadeza y el aire campesino ha llegado a Madrid es Moda de la mano de Devota & Lomba. Con una inspiración a los veranos de Sorolla ha instalado en el Museo Arqueológico Nacional una caminata de la colección de Primavera-Verano 2026 audaz, pura e impoluta. Los materiales ligeros con una caída romántica han dado vida a unos diseños minimalistas acompañados de sombreros Sancosmeiro y tocados que acentuaban ese estilo más relajado. Tanto los algodones de cuadros vichy como las sedas lisas en tonos suaves monocolor han sido los encargados de protagonizar los vestidos destacados por fruncidos, también.

We Are Spastor

We Are Spastor han presentado a través de una exposición su colección VERTEBRAE.ED. Uno de sus puntos más fuertes es que han utilizado un 70% de tejidos provenientes de restos de stock en todas las piezas, defendiendo un proceso de creación sostenible. Vemos monos largos con transparencias, conjuntos de dos piezas que combinan la gama de colores pasteles con las neutras, junto con materiales como tul de seda, georgette de seda o algodones orgánicos.

Oteyza

Con una escenografía en pleno centro de Madrid, Oteyza saca a la luz su nueva colección llamada Trazas. En ella, ha utilizado materiales como la lana merina española, linos, arpilleras o algodones para crear sus tradicionales capas llevadas al extremo más contemporáneo, así como los tierra, verdes o mostazas son los grandes protagonistas. "La presentación consiste en una intervención en directo de la pieza Zagal, una visión actual y vanguardista de la figura del pastor de Villaciervos, creada especialmente para la exposición del Museo del Traje: “RAÍCES”", comenta Madrid es Moda.

Dominnico

Dominnico ha vuelto con la colección Resort 2026 con un total de 12 looks que definen a la perfección la esencia de la marca. Es el resultado de una estética western con elementos que la trasladan a la contemporaneidad. Con ello, también se suma un guiño Made in Spain con camisetas donde se escriben 'Barcelona' junto con glitter, estrellas (un símbolo identificativo de la marca) o detalles que nos recuerdan a la década de los 2000 con pelo reciclado. Abrigos, minifaldas, chalecos o camisetas, entre otras prendas, confeccionadas con materiales nobles y sostenibles, como cuero o denim y colores tierra, azules y pasteles mezclados con metalizados o degradados multicolor.

Duyos

Duyos toma de referencia a las Islas Canarias para mostrar una caminata de 38 modelos con un estilo de la década de los 80 con siluetas rectas, prendas ovserzize, tonalidades llamativas o estampados extravagantes. Abundan los vestidos decorados con grandes lazadas, materiales con textura, transparencias, plumeti o flecos para conseguir una colección distintiva, con una oda al color y feminidad.

The Extreme Collection

The Extreme Collection y su colección de Otoño-Invierno 2025/26 bajo el nombre Symphony han deslumbrado en la azotea del Hotel Wellington con prendas atemporales que bailan entre los tonos más cozy, como los granates, los marinos o los blanquecinos con materiales de terciopelo, piel o detalles de transparencias . Todo ello para brindar con faldas de corte midi, cortes evasé o blazers ajustadas que enfatizan la silueta, siguiendo el estilo tan clásico que le caracteriza.

Miguel Marinero

Miguel Marinero celebra su 50º aniversario en los 10 años de historia de Madrid es Moda. Para ello, nos ha deleitado con una presentación que define la mirada hacia el futuro. Los materiales como la lana merina u organza, entre otros, destacan una gama de colores neutros, cálidos y envolventes para dar vida a abrigos, camisas o vestidos para contemplar una vida urbana sin perder la sofisticación.

García Madrid

A través de una presentación digital hemos observado la nueva colección de García Madrid que amolda el extremo más clásico a lo más urbano o contemporáneo. Dentro de un escenario barroco en el interior de un palacio encontramos trajes de chaqueta y pantalón estructurados, pero con un aire más relajado, así como casual, para la rutina del día a día. También, se han incluido las combinaciones con pantalones cortos o abrigos cortos donde se ha puesto la mirada a los detalles minuciosamente trabajados.

Isla Bonita Moda

También, a través de una exposición estática junto con un desfile hemos conocido los diseños de algunas de las firmas asociadas al sello Isla Bonita Moda del Cabildo Insular de La Palma que impulsa el sector creativo y textil a través de Sodepal. Algunas de ellas han sido Adrienne, Alex Menorca, Atelier El Tesoro, Ban Artesanía en Cuero, Diazar Atelier, Gohemm, Julia Brito, Pedro Ferreiro, Pedro Juan, Rayco Plata, Sara Luis Joyas, Shamelu, Silvia Baly y Waleska Morín. Como bien indica Madrid es Moda, pone en relieve la identidad insular, la innovación en el campo creativo textil y el atractivo paisajístico de La Palma. Se combinan tanto trajes de baño llamativos como más estilismos urbanos como otros más especiales de crochet, transparencias o encajes, entre otros materiales.

Una nueva jornada de Madrid es Moda, un nuevo análisis en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Durante el día de mañana, en el que pondremos el broche final, estaremos acompañados de Roberto Verino, ManéMané, Maison Mesa o Teresa Helbig, entre muchos más.