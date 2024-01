Victoria Federica se va a París con las zapatillas Adidas (más buscadas) que obsesionan a las chicas que aman la moda

Arranca la Semana de la Alta Costura de París, y Victoria Federica no podía faltar a la cita, por eso ayer ya puso rumbo a París. Para su look de viaje, o estilismo de aeropuerto, la hija de la Infanta Elena solo nos ha hecho fijarnos en sus zapatillas Adidas que son objeto de deseo para todas las chicas que amamos la moda y que estamos buscando como locas. Hablamos de las zapatillas Adidas de Wales Bonner, que están mega agotadas y las pocas que quedan en stock superan los 500 euros de precio en webs de lujo. No es la primera vez que la conocida diseñadora británica colabora con el gigante alemán de la ropa deportiva: su primer encuentro tuvo lugar en 2020, cuando optó por centrarse en las Samba.

Las zapatillas Adidas Wales Bonner mantienen el corte y la suela del diseño original. La novedad viene dada por una llamativa lengüeta: es tan grande que, al doblarse, cubre la parte de los cordones. La referencia a las botas de fútbol es clara, especialmente si se combinan con un par de calcetines de rizo, a imagen y semejanza de los uniformes de este deporte. Y Victoria Federica ya las tiene en su armario y en su maleta de viaje a París para los desfiles de Alta Costura que arrancan hoy y que seguro que ella acudirá al de Dior.

El look de aeropuerto de Victoria Federica. @vicmabor

Zapatillas de adidas x Wales Bonner, a la venta en Fafetch (513 euros)

Adidas x Wales Bonner. Adidas

Una zapatillas Adidas que Victoria Federica ha lucido en su look de viaje a París con vaqueros anchos y blazer oversize diplomática.