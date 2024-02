Las pijas también visten de Zara y si no que se lo digan a Tamara Falcó con este vestido de Zara que es elegancia

La Tamara Falcó exploradora chic se ha quedado a un lado para recuperar su lado más pijo y clásico para su cita de los jueves por la noche en 'El Hormiguero'. Porque mientras por la mañana, la marquesa de Griñón nos sorprendía en MBFWM con su nueva colección de TFP en el desfile de Pedro del Hierro con un look inspirado en su luna de miel y en 'Memoria de Àfrica', por la noche recuperaba su estilo más habitual con un vestido satinado en color champagne de Zara, con lo que nos deja claro que las mujeres más pijas (y ella) también compran en Zara. Aunque sin pensarlo, nosotras nos quedamos con la versión de su look de safari, y estamos deseando descubrir toda su nueva colección de moda. “No vengo guerrera, mi look está basado en la colección inspirada en mi luna de miel, un poco Memorias de África. Me parece súper elegante, como mi padre, siempre vestido de safari. Además, sigue mucho las tendencias de Paris, tenía muchas razones para hacer una colección así”, dijo Tamara Falcó en el photocall.

Porque no hay nada más pijo y clásico que es un outfit de Tamara Falcó. Sin embargo, es mucho más fácil descifrar esta tendencia de lo que nos imaginamos: el lujo tenemos claro lo que es y, el silencio también, por tanto, el lujo silencioso lo forman todas aquellas prendas que esconden o muestran de forma muy sutil el logo de la marca. Porque este vestido de Zara satinado, en manga corta y con un corte sueltecito es toda la elegancia que le podemos pedir a un jueves por la noche. Aunque ella se lo ha puesto para ir a trabajar, nosotras lo llevaríamos de cena con amigas o a una cita romántica.

Tamara Falcó con vestido satinado. @tamara__falco

Y en eso, Tamara Falco es experta, y nos lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo con vestido satinado y sandalias joyas. Aunque nosotras nos quedamos con el detalle más humano de Tamara con el pañuelo de la fundación Aladina anudado a la muñeca en la lucha contra el cáncer infantil.