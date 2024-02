Las mujeres de 50 años van a llevar pantalones cargo si son de piel elegantes como los de Marta Sánchez

Marta Sánchez no para de crearnos necesidades de moda, ayer era una bomber satinada y hoy unos pantalones cargo de piel. Porque si los pantalones cargo son tendencia de nuevo esta temporada, estos pantalones cargo de piel de Marta Sánchez son todo lo que necesitamos porque además estilizan con tacones y quedan ideales para un look elegante con camisa de estilo coquette. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría , Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este 2024 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos de estos pantalones cargo de piel que nos ha descubierto Marta Sánchez. Porque sí, los pantalones cargo quedan igual de bien tengas 20 que 50 años, y este look es un buen ejemplo de ello.

Un look de Marta Sánchez que es un claro ejemplo de esos estilismos 24/7 que te puedes poner por la mañana con unas zapatillas y por la tarde con unos tacones para irte de 'after work' con las amigas. Porque la tendencia de los vaquero cargo llegaron para quedarse al armario de las mujeres que mejor visten, y este look de la cantante lo deja claro. Si las pijas como María Pombo o Tamara Falcó llevan pantalones cargo, ahora las mujeres de 50 años los van a querer llevar si son de forma elegante como Marta Sánchez.

Marta Sánchez con pantalones cargo. @martisimasanchez

Unos pantalones cargo de piel que Marta Sánchez ha combinado con la máxima elegancia con una blusa con lazada al cuello para añadirle ese toque coquette que tanto está en tendencia.