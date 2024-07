Las mujeres de 60 años no van a perder de vista estas sandalias planas con tachuelas que tiene Carmen Lomana

Si ayer vimos a Carmen Lomana con un vestido de estilo caftán de lo más boho en Marbella, ahora ha impresionado con otro modelo de estampado de mariposas. Se ha desplazado hasta una de sus ciudades favoritas en verano para inaugurar por primera vez su mercadillo solidario, donde podemos encontrar tanto prendas como accesorios perfectos para esta temporada con un estilo bohemio a la par que hippy. Si estás por la Costa de Sol y ayer no te dio tiempo a acudir, deberás saber que desde las 12 hasta las 21 horas del día de hoy estará abierto en la Villa La Coneja, frente al Hotel Marbella Club. Por lo que si deseas conseguir (o ya luces) un estilo boho chic, como el de Carmen Lomana, no cabe duda de que debes hacerte con los imprescindibles de fondo de armario para sobrevivir a las tendencias de este verano. Encontrarás vestidos de crochet como el que Sara Carbonero llevó en su 40 cumpleaños o vestidos fluidos y de estampados étnicos que adora Amelia Bono. No obstante, mientras que la celebridad nos ha ido mostrando qué podemos encontrar en el mercadillo solidario, las editoras de moda no han podido pasar desapercibido el vestido de estampado de mariposas que tanto se está poniendo de moda. Mientras que otras celebridades están llevando los vestidos de flores, como el de Georgina Rodríguez en la eliminatoria de Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa, la periodista está creando la necesidad de hacernos con uno como el suyo.

Hablemos del vestido de mariposas de Carmen Lomana en Marbella. Es, sin ninguna duda, un básico de fondo de armario que todas necesitamos todos los veranos. Se trata de un modelo largo, con escote de volantes muy versátil (lo puedes llevar a modo de tirantes o de escote bardot), con aberturas laterales y de caída ligera. La periodista lo ha combinado con un cinturón con tachuelas, un complemento que ahora mismo están incorporando en los looks todas las influencers y celebridades. Pero, la verdadera joya de la corono (y que hace juego con dicho complemento) son sus sandalias planas de tachuelas muy cómodas y estilosas para conjuntar con cualquier modelito. Hemos encontrado un modelo de lo más similar en Green Coast por 36€, una ganga que no puedes perder. Otro detalle del estilismo de Carmen Lomana que debemos tener en cuenta son las joyas, como el collar con abalorios tan veraniego o los pendientes de aro acabados en oro, que son aptos con un sinfín de outfits.

Sandalias planas con tachuelas, de Green Coast (36 euros)

Sandalias planas con tachuelas. Green Coast

El vestido de mariposas de Carmen Lomana es todo lo que necesitamos para completar nuestro fondo de armario de verano, junto con las sandalias planas con tachuelas que adorarán todas las mujeres de 50 o 60 años.