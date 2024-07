El vestido de lujo que Georgina Rodríguez ha escogido para la eliminatoria de Portugal en la Eurocopa

Tras la victoria de España contra Alemania en cuartos de final de la Eurocopa, todos los españoles no nos despegamos de la televisión para saber contra quién nos enfrentaríamos en la semifinal. ¿Portugal o Francia? Un duelo de lo más difícil que nos ha tenido nerviosos hasta el último momento. La Portugal de Cristiano Ronaldo buscaba las semifinales de la Eurocopa contra la temida Francia. Ambas selecciones habían efectuado hasta la fecha partidos muy discretos y el de anoche no quedó lejos. El partido acabó 0-0 tras los 120 minutos reglamentarios, con prórroga incluida, y tras la lotería de los penaltis, un error de Joao Felix condenó a los de Cristiano. Francia se clasificó y será el rival de España el próximo martes para obtener un billete para la final de la Eurocopa en Berlín. Eso sí, Georgina Rodríguez no ha faltado a este partido para animar tanto a Cristiano Ronaldo como a la selección portuguesa con uno de los vestidos de lujo más en tendencia en su fondo de armario. De la misma manera que fichamos las gafas de sol ovaladas con las que también acudió a un partido de fútbol de la Eurocopa, ahora ha ocurrido lo mismo con este vestido de estampado floral. Porque una de las prendas que son más tendencia y llevadas por las editoras de moda son los vestidos de flores en todo tipo de estilo de estampado, escotes o largos. Y sino, que se lo digan a la Infanta Elena con el vestido de flores en Las Ventas o el de la madre de Kate Middleton en Wimbledon que podría llevar Teresa Urquijo de boda.

Georgina Rodríguez adora las prendas ajustadas que consiguen el efecto tipazo. Es por ello que, esta vez para asistir a la eliminatoria de Portugal en la Eurocopa ha escogido este vestido de estampado floral de Guess. Nos estamos refiriendo a un modelo mini de escote bardot, mangas largas y fruncidos laterales que podemos llevar tanto en eventos como en cenas con nuestro grupo de amigas. El estampado floral nos recuerda al estilo dosmilero por un tipo de print de lo más gótico en negro, verde y rojo. Lo ha combinado con botas de tacón altas y no se ha olvidado meter en su maleta de viaje a Alemania su deseado bolso 'Birkin', de Hermès, de efecto charol en rojo.

Georgina Rodríguez ha vuelto a dar una lección de estilo en el partido de Portugal contra Francia con este vestido ajustado de estampado floral. Nosotras nos quedaremos esperando al martes para fichar los estilismos que podremos encontrar en la semifinal entre España y Francia.