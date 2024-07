Nos vamos directas a las rebajas de Zara a por el vestido de leopardo que Carmen Lomana hace elegante para ir al trabajo

Nos vamos directas a las rebajas de Zara a por este vestido de leopardo por culpa de Carmen Lomana. Porque ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y solo ella podía llevar este conjunto de leopardo más tendencia con la máxima elegancia. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y ahora es Carmen Lomana la que nos ha conquistado con este vestido que está de rebajas en Zara y que seguro que agota en horas. Lejos de irse, el estampado de leopardo seguirá en lo más alto de cara al próximo otoño, así lo auguran las pasarelas de Dior, Isabel Marant o Zimmermann. Así que si nos hemos comprado alguna prenda de leopardo, tranquilas porque las vamos a amortizar. El print animal más eterno y reconocible se ha convertido en la gran tendencia de 2024, y Carmen Lomana lo tiene claro.

El estampado de leopardo ha vuelto pisando fuerte después de ser una de las grandes insignias de Dolce & Gabbana. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche y Carmen Lomana nos deja claro que no vamos a dejar de llevarlo en verano. Todas las expertas en moda ya han incorporado algo con este estampado en su armario y Lomana, no podía faltar en esta oda al 'animal print'.

Vestido estampado animal ZW Collection, de Zara (rebajado a 27,99 euros)

Vestido leopardo. Zara

Un vestido que Carmen Lomana ha estilizado con un cinturón a la cadera para que no quede tan ancho y unas sandalias de tacón sensato para ir al trabajo con la máxima comodidad.