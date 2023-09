Nadie lleva la falda de fiesta con botas altas tan bien como lo hace Marta Sánchez

Como Carmen Lomana, Marta Sánchez no se quiso perder la fiesta de inauguración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, apoyando a la moda española una vez. Porque ya sabemos que la cantante es fiel amante de la moda y de las firmas de nuestro país, y una vez más, anoche, lo volvió a demostrar. Siempre con su estilo tan propio y en tendencia. Porque Marta Sánchez es de las nuestras, una fiel amante de las botas, y no se las quita ni para una noche de fiesta. Un estilismo de altura con body negro, falda midi con aperturas a modo de flecos muy anchos y unas botas también negras que le daban todo el rollazo al look. Y como ella sigue las tendencias, le ha añadido un maxi cinturón, que junto a la corbata, es uno de los accesorios que más vamos a ver en los próximos meses.

Mientras todas las celebrities están a apostando por el corte bob para empezar el otoño y cortar su melena radicalmente, Marta Sánchez ha optado por un corte más mesurado, manteniendo su melena pero dándole mucho movimiento. El corte shag se mantiene como uno de los cortes más demandados en salones también esta temporada. Y no es de extrañar, dada la gran cantidad de celebrities que han optado por este estilismo, que mezcla varias décadas, y que tanto les favorece.

Marta Sánchez de fiesta en Madrid. Gtres

Porque Marta Sánchez siempre sigue las tendencias, no solo de moda, también de belleza y ahora con este nuevo look ha vuelto directa a los años 70.