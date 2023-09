La falda vaquera más extraña de Aitana es la que nosotras vamos a llevar con las botas biker más tendencia

Aitana lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a revolucionar las redes sociales, y no solo con su lookazo con la falda vaquera más rara, si no con el adelanto de su nuevo tema '2 extraños' que parece que vaya llena de indirectas (muy directas) para Miguel Bernardeau. Vaya, que la cantante catalana se ha marcado un Shakira. “Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú”, y además, habla de que se arrepiente de haberse hecho un tatuaje por este amor. Miguel, calienta, que sales. Porque Aitana revolucionó a todos sus fans hace unos días al anunciar por fin la fecha de su nuevo disco, 'Alpha', y ahora lo ha hecho con este adelanto de su nuevo tema. Ya está aquí. Alpha, el tercer disco de Aitana, ya tiene fecha. Apuntad en vuestra agenda, el nuevo trabajo de Aitana, que incluye canciones como 'The Killers', 'Miamor' o 'Las Babys', llega el próximo viernes 22 de septiembre, a tiempo para el inicio de su Alpha Tour. La gira arranca el 1 de octubre en Valencia y se despide el 5 de diciembre en Madrid. Pero hablemos de esto lookazo de Aitana que adelanta alguna de las tendencias de este otoño 2023.

Y no solo hablamos de esta falda vaquera asimétrica de lo más extraña, también de las botas de estilo biker o del body metalizado en plateado. Vaya, un estilismo de Aitana, que es tendencia se mire por donde se mire. La falda denim se ha convertido en una de las prendas más repetidas en el street style de la semana de la moda de ciudades como Nueva York, París y Milán, y también de los armario de moda de las que más saben de estilo.

Estamos desando escuchar entera la nueva canción de Aitana, '2 extraños', y sobre todo ver el videoclip, a ver a quién se parece el protagonista.