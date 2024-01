De Naiara a Juanjo, los looks de los concursantes de 'Operación Triunfo' que han arrasado en las firmas

El programa más visto de Amazon Prime Video por todos los amantes de la música y los jóvenes está casi llegando a su fin y, como es habitual tras haber pasado varios meses en la academia de Operación Triunfo, los 9 concursantes que compiten por los tres primeros puestos han salido de su 'casa' para una mañana diferente: la firma de discos. Han sido tres las ciudades a las que se han desplazado los triunfitos. Madrid, Barcelona y Zaragoza. Todos ellos muy emocionados y contentos de poder poner cara a todos sus fans, las tres ciudades se han visto colapsadas a lo largo de esta jornada de sábado. Sin lugar a dudas, los concursantes deslumbran no solo por su voz, sino por su simpatía, su manera de ser y de comportarse, mostrando su personalidad con cada look que ellos escogen tanto en el día a día en la academia de Operación Triunfo como para las galas, con looks que no pasan desapercibidos.

Para una mañana diferente en la que han podido conocer a todos sus seguidores, los concursantes han optado por looks sencillos que siguen el estilo y la personalidad de cada uno, por lo que no nos han dejado descolocados. Naiara nos tiene acostumbrados a looks muy sensuales y originales y en el día de hoy no iba a ser diferente, con un 'total look' en negro en tejido de efecto piel, uno de los tejidos en tendencia este invierno 2024, o el look de Juanjo, uno de los favoritos de la edición, quien ha escogido una de las camisetas de tirantes que tan de moda está, y es que, tal y como él ha afirmado en el programa, está en un momento de experimentar y ahora es un gran amante de este tipo de camisetas. Ruslana y su jersey desgarrado en color beige, Chiara al más puro estilo 'collegecore' con falda de tablas, camisa y mocasines o el indudable estilo Martin de los setenta. Lucas y sus prendas más rockeras con chaqueta de tirantes y Bea con chaqueta de cuero negra -la prenda más icónica de este 2024-. Paul, el chico más alternativo de la edición, con chaleco acolchado y camiseta verde y, por último (pero no por ello menos importante), Álvaro Mayo, con chaqueta de cuero marrón chocolate. Sin lugar a dudas, echando un vistazo a todos sus looks, nos percatamos de que el cuero está arrasando entre los concursantes, por lo que no descartamos que este se proclame como el tejido estrella de este 2024.

Bea, Martin y Ruslana

Naiara, Juanjo y Álvaro Mayo

Chiara, Paul y Lucas

Estos han sido los looks que han escogido los 9 concursantes de Operación Triunfo para la mañana de firmas en Zaragoza, Madrid y Barcelona.