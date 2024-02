Las New Balance grises de padre son las que Tamara Falcó lleva con camiseta de rayas parisina

Tamara Falcó e Iñígo Onieva tampoco se han perdido el cumpleaños de su amigo este fin de semana en Barcelona como Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez, pero de la marquesa no nos hemos quedado con su look de noche, si no con el de día para hacer turismo por Barcelona con la eterna camiseta de rayas parisina y las New Balance de padre grises que todas las mujeres que mejor visten tienen es su armario. Pero si hay algo que nunca falta en una maleta de la marquesa de Griñón es el eterno estampado de rayas, ya sea en camisetas, jerséis, sudaderas o camisas. Ese estampado que siempre nos recordará a París, y que Tamara Falcó sabe llevar a la perfección con esa elegancia que la caracteriza y esa estética 'old money' que tanto nos gusta. Porque solo ella puede hacer que un look sea elegante hasta con las zapatillas más bastas que le podríamos haber robado del armario a nuestro padre o hermano.

Sí, estamos hablando de las New Balance grises más bastas que tanto gustan a las famosas como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal, pero es que además la marquesa es experta en lucirlas con pantalones de traje anchos, camiseta de rayas y abrigos de paño de lo más elegantes. Un estilismos que perfectamente podemos llevar a la oficina, o de viaje como ha hecho ella, o para ir a comer con amigas el fin de semana. Es el uniforme eterno, cómodo, que siempre nos soluciona cualquier estilismo.

Porque las zapatillas clásicas en el armario de las mujeres más pijas son estas New Balance en gris de Tamara Falcó, porque aunque la tendencia sean los colores y las zapatillas Adidas, ella siempre recurre a ellas para marcarse sus looks más cómodos y elegantes.