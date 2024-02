El último vestido satinado de Tamara Falcó es el que va a llevar con blazer de lana para una cita con Íñigo Onieva

Entre rumores de crisis, Tamara Falcó nos ha dejado este look de lo más elegante que nos parece ideal para una cena romántica de San Valentín junto a Íñigo Onieva. Aunque eso sí, es parar dejarnos con una nueva publicidad en su cuenta de Instagram. Y es que la marquesa de Griñón nunca se queda atrás en ese de inspirarnos con nuestros looks diarios, y esta noche lo ha hecho con un estilismo que respira lujo silencioso y que se lo podemos copiar hoy mismo ya sea para ir a la oficina o a una cena con amigas. Porque no hay nada más pijo y clásico que es un outfit de Tamara Falcó. Sin embargo, es mucho más fácil descifrar esta tendencia de lo que nos imaginamos: el lujo tenemos claro lo que es y, el silencio también, por tanto, el lujo silencioso lo forman todas aquellas prendas que esconden o muestran de forma muy sutil el logo de la marca.

Se trata de una tendencia minimalista que huye de la logomanía, de ir impregnados de marcas evidentes de la cabeza a los pies (como las camisetas de Moschino, las cintas de los bolsos de Bimba y Lola...). Una tendencia que huye de mostrar la marca a favor del minimalismo, que se centra en la calidad de los tejidos y de las prendas, en los ojos de los expertos en moda que saben apreciar un producto de calidad sin necesidad de verle el logo. Y en eso, Tamara Falco es experta, y nos lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo con vestido satinado y blazer de lana en gris oscuro.

El vestido satinado no solo es el gran comodín de nuestro armario, sino que es la prenda más favorecedora y versátil en cualquier época del año y Tamara Falcó lo tiene claro. Esta es una prenda que ha estado siempre en nuestras vidas. Sin embargo, parecía relegada a los eventos más formales y los looks de invitada. Pero desde hace unos años, este tipo de tejido arrasa en las calles combinándose de maneras increíbles y alzándose como la propuesta más versátil de cada estación