Tamara Falcó rompe su silencio y aclara cómo es su actual relación con Íñigo Onieva

Después de días escondida, Tamara Falcó ha dado la cara públicamente tras semanas en el ojo del huracán mediático por una supuesta crisis sentimental con Íñigo Onieva en "El Hormiguero". Muy molesta, la marquesa de Griñón ha desmentido rotundamente que existiese algún tipo de distanciamiento con su marido.

"Hay noticias de mentira, claro que hay noticias de mentira. Yo vivo noticias de mentira continuamente. Hay gente que se piensa que tiene derecho a mirar desde la calle con prismáticos. He tenido prensa desde toda la semana y miran desde la calle con prismáticos y debería estar prohibido", ha declarado Tamara, muy enfadada por todo lo que ha vivido estos días.

Además, aunque ha asegurado que intenta que no le "agobie" esta situación, lo cierto es que ha preferido que su asistente del hogar pasee a sus perros esta semana para evitar enfrentarse a los periodistas. "No tengo necesidad de enfrentarme a un periodista preguntándome por mi familia, por Iñigo... No tengo la necesidad", ha insistido. Tamara considera que está viviendo acoso mediático y no ha dudado en denunciarlo públicamente. "Nosotros llegamos a nuestras casas y queremos llevar una vida seminormal. Una cosa es que te pidan una foto en la calle y otra que te acosen. Muchas veces no puedes andar porque te están persiguiendo. Es muy agresivo. "A un camarero cuando termina su trabajo, nadie le pide una ración de calamares en la calle", ha sentenciado sobre el asunto.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Aún así, la marquesa de Griñón volvió a dormir separada de su marido y pasó la noche en casa de Isabel Preysler en vez de en su domicilio conyugal. Aunque los dos protagonistas de esta historia han desmentido que exista algún tipo de crisis, lo cierto es que continúan envueltos en rumores. Según desvelaron en la tarde de ayer en "Así es la vida", la socialité ha dormido en casa de su madre estas semanas por motivos profesionales, ya que las reuniones se realizan en la mansión de Puerta del Hierro de la "reina de corazones". Cabe recordar que el próximo jueves 15 de febrero Tamara presentará su nueva colección como directora creativa de Pedro del Hierro en la Madrid Fashion Week. ¿Asistirá Íñigo Onieva al gran día de su mujer como hizo el año pasado?