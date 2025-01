Las New Balance de Vicky Martín Berrocal prometen ser la nueva obsesión de las más fashionistas

No hay nada mejor que empezar el año con un viaje en el que tu compañera de vuelo sea tu madre, y así es justo como ha empezado este fin de semana Vicky Martín Berrocal. La diseñadora ha compartido unos stories en sus redes sociales presumiendo de la compañía de su madre, Victoria Martín Serrano mientras embarcaban juntas en lo que Vicky ha denominado como uno de los viajes más especiales del año, estaremos pendientes para saber a donde se dirigen madre e hija. Pero por el momento, nos quedamos con el último regalo de Reyes que ha caído en manos de Vicky Martín Berrocal, unas nuevas New Balance que amplían su variada colección de zapatillas, las New Balance 1906r van a ser sin duda alguna la nueva obsesión de las más fashionistas, palabra de esta editora de moda, y si no al tiempo.

Si hay algo que caracteriza a Vicky Martín Berrocal, es su capacidad innata para convertir cualquier look en una lección de estilo. Su habilidad para mezclar piezas elegantes con elementos casuales, como estas zapatillas, es lo que la hace destacar y la convierte en un referente para muchas. Por esto y mil y una razones más, las New Balance 1906r no son simplemente un par de zapatillas más; en las manos (y los pies) de la andaluza, se transforman en el toque perfecto para redondear un estilismo que combina comodidad y sofisticación con absoluta naturalidad.

¿Por qué estamos seguras de que este modelo será la próxima obsesión de las más 'fashionistas'? Primero, porque reúne todo lo que buscan las amantes de la moda: un diseño que mezcla lo mejor del estilo retro con un toque futurista, haciendo que destaque tanto en looks casuales como en estilismos más cuidados. Además, su paleta cromática y sus detalles metalizados las hacen increíblemente versátiles, perfectas para quienes apuestan por un calzado que se adapte a múltiples ocasiones sin perder personalidad. Y segundo, porque si alguien como Vicky Martín Berrocal las añadió en su última carta a los Reyes Magos, sabemos que pronto se convertirán en todo un must-have.

1906r zapatillas, de New Balance (rebajadas a 112 euros)

1906r zapatillas New Balance

El modelo 1906r, reinterpreta el estilo clásico con un giro moderno gracias a sus detalles metalizados y su diseño retro-futurista, encaja perfectamente con el armario todoterreno de Vicky. Ya sea con un vestido midi de punto o con unos jeans rectos y una blazer estructurada, estas zapatillas elevan cualquier combinación, demostrando que la clave está en cómo se llevan y con qué actitud. Con su carácter y buen gusto, Vicky ha conseguido que este regalo de Reyes sea el nuevo objeto de deseo de las más fashionistas.

Las nuevas New Balance de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Así que, si estás buscando inspiración para este 2025, apunta estas zapatillas en tu lista. Porque si Vicky Martín Berrocal las ha elegido, sabemos que están destinadas a triunfar.