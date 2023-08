De Milena Smit a Alice Campello; estos son los mejores looks de gala inaugural del Festival de Cine de Venecia

Por fin vuelve lo bueno al mundo de la moda después del verano, empiezan alas alfombras rojas, las semanas de la moda y dejamos atrás a las celebrities en bañador en Ibiza o en Marbella. Y eso no nos puede hacer más felices, porque ya sabéis que nos guste más que una buena alfombra roja y sus lookazos. Pistoletazo de salida la 80ª edición de 'La Mostra' y su primera alfombra roja inaugural. El Lido se convierte en la pasarela de las invitadas este año al Festival de Cine de Venecia, cuyo número de asistentes se ha visto drásticamente reducido debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los primeros looks de esta cita del cine en Venecia que durará hasta el próximo sábado 9 de septiembre.

Celebrities como la modelo Bianca Balti, nuestra querida Milena Smit, la alemana Toni Garrn, Alice Campello, la influencer española Marta Sierra o la socialité Bianca Brandolini, han sido las grandes protagonistas de esta gran primera alfombra roja de la temporada con el negro como gran protagonista, y también el rojo que será uno de los colores tendencia de este otoño 2023. En una ceremonia inaugural estuvo marcada por la entrega del premio a toda una carrera a la directora italiana Liliana Cavani: "Soy la primera mujer que recibe este premio, y creo que es un poco injusto. Hay mujeres guionistas y directoras que trabajan tan bien como los hombres: démosles la oportunidad de que se las vea. El Festival debería tenerlas en cuenta, y espero que lo de hoy sea sólo el principio".

Caterina Murino, con vestido rojo palabra de honor de Armani Privé

Opening Ceremony - 80th Venice Film Festival CLAUDIO ONORATI EFE

Milena Smit, con vestido de Saint Laurent con guantes largos

Milena Smit en Venecia. @milenasmitm

Alice Campello, con vestido de Giorgi Armani con lentejuelas y tirantes cruzados

Marta Sierra, con vestido romántico de tul con bordados florales firmado por Emporio Armani

Toni Garn, con un diseño plateado de la colección Resort 2024 de Alberta Ferreti

Opening Ceremony - 80th Venice Film Festival ETTORE FERRARI EFE

Un festival de Venecia que acaba de arrancar con su alfombra roja inaugural y estamos deseando ver que lookazos nos deja en los próximos días.