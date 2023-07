Nieves Álvarez se va de concierto en Sevilla con un vestido tie dye (muy fresco) de casi 2.000€

Nieves Álvarez no solo es una de las mujeres más estilosas de nuestro país, también es una de las que más elegancia y sofisticación derrocha con cada uno de sus estilismos. La modelo, uno de los rostros más urbanitas del panorama nacional (que asegura que no viviría en otra ciudad que no fuera Madrid), ya nos había sorprendido con el espectacular lookde Redondo Brand con el que acudió a la pasada edición del festival de Eurovisión y, ahora nos ha vuelto a enamorar con el vestido tie dye más sofisticado que ha escogido para acudir, en Sevilla, al concierto de Laura Pausini, a la que define como "generosa, solidaria, alegre, divertida y pura inspiración".La presentadora se decantó, para la ocasión, un exclusivo diseño de la firma Silvia Tcherassi.

Se trata del vestido Corrinne, en blanco naranja y azul turquesa. Un diseño perteneciente a la colección Pre Fall 2023, confeccionado en crepé de viscosa con estampado tie dye brillante, con un acabado muy fresquito y veraniego. Está diseñado como un modelo extra largo, con una gran abertura central en la falda, manga larga, escote en V y cinturilla ajustable, decorada con una hebilla metálica, aunque Nieves Álvarez lo ha personalizado combinándolo con cinturón marrón, que estiliza mucho su silueta y le sienta como un guante. La modelo lo ha completado con unassandalias doradas planas (que combinan a la perfección con su pedicura granate) y un bolsito de rafia de Yves Saint Laurent, para aportar al lookun toque más rústico y estival.

Nieves Álvarez @officialnievesa

Vestido Corinne, de Silvia Tcherassi (1,800€)

Vestido Corinne Silvia Tcherassi

Y es que, Nieves Álvarez nos ha enamorado con este look tan ideal, así que ya estamos manos a la obra ahorrando para poder hacernos con él para una ocasión especial. No obstante, si algo nos ha quedado claro es que, esta temporada, el estampado tie dye, al igual que el Barbiecore, será una de las tendencias que triunfarán en el streetstyle.