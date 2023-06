Nos acabamos de enamorar de la blazer gris de Isabel Díaz Ayuso que es elegante para todos los eventos en junio

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer, si el fin de semana apostaba por un traje rosa de Zara o por su estilo más juvenil con un tank top y una falda estampada para una tarde de toros, ahora nos ha enamorado con esta blazer gris perfecta para su investidura. Porque aunque podamos pensar que el gris no es un color muy veraniego, Ayuso nos ha demostrado que es el mejor substituto del negro para dar la bienvenida al verano. Porque ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso es a la reina de las blazers al igual que de los vestidos, y aunque de momento no tenemos confirmación de la firma a la que pertenece esta blazer gris, apostaríamos que es de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal de la que la presidenta madrileña es gran admiradora y nunca falta en su armario para los grandes momentos de su carrera política. Ayuso afrontó ayer la primera etapa de su debate de investidura, con la seguridad que le concede la mayoría absoluta para superar la votación de hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones desplegó ayer, en la primera jornada de esta cita, su hoja de ruta para el nuevo mandato. Lo hizo, eso sí, tras perfilar una enmienda a la totalidad al sanchismo, al que dedicó también una suerte de epitafio. Y lo hizo con este look que nos parece perfecto para un evento de lo más formal.

Porque Isabel Díaz Ayuso ha combinado esta blazer gris de corte recto y largo con unos pantalones blancos que le dan el toque de luz para que sea un estilismo más veraniego pero sin perder la formalidad del mismo. Aunque el fin de semana vimos a la presidenta mucho más veraniega con un traje rosa de Zara que ya podemos encontrar en la rebajas de verano 2023, o con el tank top más viral del momento, ahora lo hace con este estilismo de lo más elegante.

La Asamblea de Madrid acoge el Pleno de investidura que convierte a Ayuso en presidenta Fernando Sánchez EUROPAPRESS

Un estilismo de lo más elegante con el que Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a coronar por su elegancia, pendientes estaremos del estilismo que elige para su investidura este jueves.