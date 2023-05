Amelia Bono no lleva sus zapatillas favoritas por estas sandalias planas de Massimo Dutti que estilizan tanto como unos tacones

Amelia Bono es la jefaza de los zapatos, no hay dudas. Cuando no son sus zapatillas favoritas, son unas botas cowboy, y ahora estas sandalias planas de piel de Massimo Dutti que estilizan tanto como unos tacones. Y es que la hija de José Bono se ha escapado unos días a Toledo para una colaboración con Primark, y a su vuelta a Madrid nos ha dejado diferentes looks, entre ellos este con vestido negro y las sandalias planas de Massimo Dutti con detalles metalizados, que son elegantes y perfectas tengas 30 o 40 años. Porque además de ser cómodas, estilizan. Porque cuando llega el buen tiempo siempre buscamos esa sandalias cómoda, fresquita y todoterreno que combine con todos nuestros looks, y en el cielo de las sandalias están estas de Massimo Dutti que nos acaba de descubrir Amelia Bono como buena amante de la moda y de las tendencias. Unas sandalias que sin duda, podrían llevar Carmen Lomana o Paula Echevarría para sus jornadas de trabajo en Madrid o una escapada a su querida Marbella.

Analizando las tendencias en sandalias para este verano 2023, buscamos todas ellas en las firmas de moda. Seas más de sandalias planas, de atrevidas sandalias flatform o de las siempre acertadas sandalias de tiras, nos ha quedado claro que las sandalias planas más cómodas vuelven esta temporada al zapatero de las mujeres que más saben de moda como Amelia Bono. Al igual que años anteriores, hormas asociadas a los años 90 y 2000, como las thong sandals o la sandalias flatform se erigen como imprescindibles de los estilismos casuales. También hay opciones para las busquen opciones más formales, como las sandalias de tiras minimalistas o las sandalias griegas de suela plana. Y por ellas, nosotras nos vamos a olvidar de nuestras zapatillas y botas cowboy favoritas.

Amelia Bono con sandalias de Massimo Dutti. @ameliabono

Sandalia plana piel pieza metalizada, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Sandalias planas. Massimo Dutti

Se trata de esta sandalia realizada en piel de vacuno con cierre ajustable con hebilla al tobillo y detalle en el dedo de pieza metalizada con tira cruzada que Amelia Bono ha estrenado con un vestido negro de punto negro. Un look casual pero ideal para el día a día en primavera.