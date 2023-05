Sara Carbonero no lleva el vestido de crochet con alpargatas de cuña, sino con sus Converse de plataforma favoritas para disfrutar con sus hijos

Sara Carbonero es inspiración diaria, y no nos cansaremos de decirlo. Y no solo por sus looks, también por su forma de ver la vida y de disfrutar de las pequeñas cosas. Si el otro día nos enamoraba con el vestido rebajado o la blazer de su marca, ahora lo ha hecho con este vestido de crochet que no ha combinado con alpargatas de cuña, si no con las Converse de plataforma blancas que son sus favoritas de siempre. Y esta vez se ha puesto este look para disfrutar de una tarde con sus hijos en uno de los lugares más visitados en Madrid en las últimas semanas. Sí, estamos hablando de Balloon Museum es un formato de arte creado por un equipo de profesionales que operan en el mundo del arte, la cultura y la comunicación, que diseñan y realizan exposiciones de arte contemporáneo con obras específicas en las que el "aire" es el elemento distintivo. Un viaje a través de instalaciones de gran escala con formas inesperadas en las que la interacción con el espectador se sitúa en el centro de la experiencia, haciendo que el arte se pueda tocar, vivir y compartir y dando vida a un camino experiencial de socialización. Y ahí ha estado Sara Carbonero disfrutando junto a Raquel Perera y sus hijos. Pero ni en esas Sara Carbonero descuida su estilismo de los más boho y perfecto para cada ocasión.

Para esta tarde de juego con niños, Sara Carbonero ha apostado por un vestido de crochet, que ya sabemos que es su favorito cada vez que llega el verano. Un vestido que ha combinado con una camisa vaquera y sus Converse de plataforma blancas. Porque mejor dejar las alpargatas de cuña para una tarde de tomarse algo con amigas, y no para estar jugando con los más pequeños de la casa.

Sara Carbonero con Raquel Perera. Instagram

Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo.