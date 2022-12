Sara Carbonero se va al fútbol a ver a su hijo con el vestido de punto que mejor queda con botas muy altas

Sara Carbonero ha vuelto a aparecer en su cuenta de Instagram tras su operación, y eso no nos puede alegrar más. Y es que la periodistas no compartía nada en el feed de su cuenta desde la salida del hospital, cuando subió un vídeo de lo más maravilloso con un texto que era un canto a la vida. Pero desde entonces no la habíamos vuelto a ver, y la verdad es que echábamos mucho de menos los looks de la periodistas. Y acaba de volver por todo lo alto con este lookazo para una tarde de sábado de fútbol para ver a su pequeño jugar con el Real Madrid. El pequeño se está formando en las categorías inferiores del club blanco. Milita en los alevines del equipo más laureado del mundo y ha querido hacer un guiño a su madre y se ha inscrito con el apellido materno, Martín Carbonero. Y en este sábado de nuevo nublado y frío en Madrid, Sara Carbonero ha salido de casa para ir hasta la Ciudad Deportiva del Real Madrid para ver a su pequeño. Para la ocasión, la periodista se ha vuelto a marcar un lookazo de esos que tanto nos gustan en diciembre. Sara ha optado por un vestido de punto estampado de lo más caalentito con unas botas altas negras de ante. Porque ya lo dejó claro Paula Echevarría y Carmen Lomana, que las botas se llevan muy altas este invierno, además de las UGG mini con plataforma tan deseadas por todas.

Quizá para intentar pasar lo más desapercibido posible ante los rivales, aunque la presencia habitual de sus padres en las gradas le hacen más complicado el anonimato. Martín cumplirá 9 años el próximo 3 de enero. Aunque no es la primera vez que se ve a Sara Carbonero en las gradas de Valdebebas, pero hoy cobra mayor importancia tras su operación. Y además, nos ha dejado un mensaje de lo más bonito de esos con los que Sara consigue tocarnos siempre el corazón: "Amarás lo cotidiano, porque no existirá siempre".

Y para esta tarde de fútbol, Sara Carbonero nos ha vuelto a conquistar con su belleza natural