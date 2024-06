Estas son las sandalias planas con cristales de Swarovski de 450€ que la Reina Letizia ya está poniendo en tendencia

La Reina Letizia se convierte en laroyalmás elegante con las sandalias planas de Swarovski de 450€. Doña Letizia preside la Reunión del Patronato de FAD Juventud en su calidad de Presidenta de Honor de la entidad, que cumple con el objetivo de mejorar el bienestar de la juventud como protagonistas del presente y artífices del futuro. Para ello, la entidad realiza varias funciones. Por un lado, analiza el universo de la juventud, lo monitoriza, detecta riesgos y oportunidad y anticipa tendencias. Por otro lado, actúa tanto en el territorio español como latinoamericano a través de proyectos educativos y programas de formación, así como de sensibilización y de servicios de formación y orientación. Tal y como nos tiene acostumbrados, la royal española ha impresionado con su nueva adquisición en cuanto a tendencias en calzado se refiere. En las últimas semanas, ha optado por sandalias planas o zapatillas deportivas en sus looks y esta vez tampoco ha recuperado el tacón. Sin ir más lejos, ha impresionado con las sandalias planas de efecto joya con cristales micro pavés de Swarovski colocados sobre correas de satén de seda. Se tratan de un zapato de lo más cómodo a la par que glamuroso de la firma española Pedro García para los actos oficiales de la Reina Letizia. Están disponibles tanto en beige como en negro y los puedes adquirir por 450€.

No cabe duda de que una de las prendas infalibles en el armario de verano de la Reina Letizia son los vestidos en todos sus cortes. Recordemos el precioso vestido de efecto satinado en azul que Doña Letizia llevó en el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. En esta ocasión, también se ha decantado por este tipo de pieza pero con un toque más casual y desenfadada para presidir la Reunión del Patronato de FAD Juventud. La royal ha vuelto a escoger la firma española Adolfo Domínguez para crear tendencia una vez más. Se trata de un vestido midi de cuello redondo, manga larga y fruncido en el abdomen de lo más favorecedor. Actualmente, está rebajado de 269€ a 159€, por lo que es un descuentazo que no podemos pasar por desapercibido estas rebajas de verano. Asimismo, ha elevado el look con clutch en beige (a juego con las sandalias planas de Swarovski), así como con pendientes largos en acabado oro. En cuanto al peinado, la Reina Letizia ha vuelto a confiar en su melena suelta (presumiendo de corte de pelo clavicut), mientras que se ha lucido por un look de maquillaje sencillo y natural con sombra de ojos nude y labial del mismo tono.

La Reina Letizia ha vuelto a sorprender con su look de lo más elegante, pero desenfadado. Una vez más, se deshace de los tacones para brindar la comodidad con estas sandalias planas con cristales de Swarovski.