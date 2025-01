Nos hemos enamorado de esta chaqueta de flecos que Violeta Mangriñán ha comprado (y agotado) en Parfois

Dejando a un lado los abrigos de pelo, las chaquetas de flecos son la otra prenda de abrigo imprescindible que todas las 'insiders' y expertas en moda han añadido a su armario este invierno, y no lo decimos solo nosotras, primero fueron Paula Echevarría y Virginia Troconis y ahora el último look de Violeta Mangriñán, confirma nuestra teoría. La influencer valenciana se ha ido a pasar unos días a la ciudad Condal y en su maleta no ha podido faltar una chaqueta de flecos estilo biker en color marrón. Originariamente sacada del lejano oeste, este tipo de chaquetas han evolucionado en el tiempo para convertirse en la actualidad en una de las prendas insignia de la estética boho, sobre todo en los meses de invierno y es que desde que hace poco más de un año Chemena Kamali tomará las riendas creativas de Chloé el boho ha vuelto a ser uno de los estilos más deseados por las que más saben de moda.

Nos hemos enamorado perdidamente de esta chaqueta de Violeta Mangriñán (y no somos las únicas), pero no todo podían ser buenas noticias, porque hemos comprobado que está agotada en la web de Parfois. Si aún sueñas con añadirla a tu colección, quizás tengas suerte en alguna tienda física, pero no podemos garantizarlo. Este diseño, con un corte perfecto entre biker y boho, destaca no solo por sus flecos largos que añaden movimiento al look, sino también por su versatilidad a la hora de combinar.

Lo que nos ha robado el corazón, no es solo la chaqueta de flecos en sí, sino la manera en que Violeta Mangriñán la ha llevado al siguiente nivel al combinarla con unos jeans anchos de estampado animal y un bolso vintage de Gucci que añade ese toque de lujo atemporal al conjunto, que nos encanta. Este mix entre lo bohemio y lo desenfadado demuestra una vez más por qué la influencer valenciana es una referencia indiscutible en el mundo de la moda. Además, ha sabido equilibrar la estética boho con detalles actuales y urbanos, logrando inspirarnos con un look solo apto para las más fashionistas.

Las chaquetas de flecos se han consolidado como un imprescindible gracias a su capacidad de elevar cualquier estilismo. Si tienes la suerte de contar con esta (o similares) en tu armario tendencia, combínala con prendas de inspiración bohemia, como faldas largas estampadas o pantalones vaqueros oversize, y no temas jugar con accesorios que den un contraste interesante, como bolsos estructurados o botas 'chunky'. Aunque no puedas hacerte con la de Parfois, hay múltiples opciones en el mercado que capturan ese espíritu bohemio que tanto nos encanta.