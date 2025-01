María Pombo sabe que con esta chaqueta de 'animal print', pelo y marca española serás la más elegante de enero

Después de pasar unos días maravillosos en 'Casa Vaca' su casa en Cantabria, María Pombo está de vuelta en Madrid. Y mientras ultimaba los detalles para el día de Reyes no hemos podido evitar fijarnos en su cazadora, un precioso diseño 'made in Spain' con estampado 'animal print' y detalle de pelo en el cuello y las mangas. No es la primera vez que vemos a la influencer con algo en este tipo de estampados, hace una semana para el cumpleaños de su hijo Martín, ya nos enamoramos de sus pantalones, en este caso con motivos efecto serpiente; en otoño del cárdigan más viral de Massimo Dutti con estampado de leopardo y ahora le ha tocado el turno al estampado de tigre. Aunque muchos definirían el estilo de la mediana de las Pombo como clásico, su amor por las prendas con 'animal print' lo desmiente. Este estampado, que alguna vez fue considerado como una tendencia de temporada, ha trascendido para convertirse en un básico indispensable en el armario de las mujeres que más saben de moda. Y María Pombo en más de una ocasión ha demostrado que lejos de ser extravagante, el 'animal print' es un aliado versátil y elegante que añade carácter a cualquier look.

La chaqueta que ha conquistado a María Pombo (y a nosotras) es un diseño espectacular de Maràvic, una firma española que une artesanía y sofisticación. Confeccionada en un 100% algodón, esta pieza destaca por su cuidado forro interior, sus botones forrados y los funcionales bolsillos laterales. Pero lo que realmente la hace única son los detalles de pelo extraíble en el cuello y las mangas, que permiten transformar el diseño según la ocasión. Es una pieza que respira versatilidad y está pensada para elevar cualquier look, desde el más casual hasta el más sofisticado.

Gilded jacket, de Maràvic (230 euros)

Fabricada artesanalmente en Zaragoza, esta pieza no solo presume de estilo, sino también de valores: producción cercana, responsable y en ediciones limitadas que garantizan exclusividad. Es una prenda tan única como versátil, perfecta para crear desde looks casuales con vaqueros y botas como el que nos ha dejado María Pombo por las calles de Madrid, hasta combinaciones más elegantes con pantalones de pinzas o vestidos midi. Ya nos parecía raro que la madrileña no hubiera descubierto el encanto único de este firma zaragozana y es que el estilo de Maràvic encaja como un guante con la esencia de María Pombo. La firma se caracteriza por diseños que mezclan la sofisticación de lo atemporal con detalles que capturan la esencia de las tendencias más actuales, básicamente lo mismo que busca la influencer con la mayoría de sus outfits. Así que ya sabes, si querías una excusa para darle al 'animal print' un lugar fijo en tu armario, esta chaqueta española es todo lo que necesitas.