Estas son las chaquetas de flecos con las que las estilistas elevan sus looks boho

Desde que hace poco más de un año Chemena Kamali tomará las riendas creativas de Chloé el boho ha vuelto a ser uno de los estilos más deseados por las que más saben de moda, sobre todo de las estilistas, a las que no hemos parado de ver con prendas y accesorios que nos trasladan a esa estética setetentera que por un tiempo pareció caer en el olvido y no solo esto la estética boho también se ha colado en numerosas alfombras rojas y eventos de prestigio a lo largo de todo el 2024, quizás te preguntes, ¿pero cómo seguir llevando esta tendencia en invierno cuando prácticamente lo único que se ve de nuestros estilismos son los abrigos?, pues bien, las estilistas han hablado y la clave está en las chaquetas de flecos, sí, has leído bien, esta prenda que parece sacada del lejano oeste está de vuelta para elevar tus looks boho en los meses más fríos del año.

Lo cierto es que esta prenda es un básico que se reinventa cada temporada, y este invierno, las estilistas la están eligiendo como su nueva favorita para aportar textura y movimiento a los conjuntos boho. Las chaquetas de flecos no solo agregan un toque original a tus looks, sino que también ofrecen versatilidad y un aire desenfadado, perfecto para un invierno menos rígido y mucho más estiloso. Las vemos en salidas informales, combinadas con blusas o vestidos largos, pero también en estilismos más sofisticados, donde los flecos se convierten en protagonistas absolutos. Este detalle en cascada da vida a cualquier look, añadiendo ese toque bohemio que tanto está triunfando este año, y que en la temporada que está a punto de empezar, aporta calidez y estilo a partes iguales.

Chaqueta de piel con tachuelas y flecos, de Parfois (149,99 euros)

Una opción con mucha personalidad, esta chaqueta de piel en un burdeos oscuro incorpora tachuelas y flecos en la parte trasera y mangas, perfecta para quienes buscan un look boho con aires rockeros.

Abrigo de piel con flecos, de Parfois (139,99 euros)

Elegante y funcional, esta chaqueta de piel marrón chocolate combina el estilo boho a la perfección con el invierno. Los flecos en las mangas le otorgan movimiento, haciendo que tu look en conjunto no pase desapercibido.

Chaqueta estructura flecos zw collection, de Zara (69,95 euros)

Para las que buscan una alternativa más formal dentro del estilo boho, esta chaqueta estructurada es la elección ideal. Los flecos se presentan de forma elegante en el borde de la prenda, aportando un toque de movimiento que eleva cualquier look.

Chaqueta combinada flecos, de Zara (49,95 euros)

Esta chaqueta de Zara combina el siempre ganador binomio blanco-negro en una mezcla de tejidos que moderniza la tendencia boho. Ideal para quienes buscan un look innovador a la par que femenino sin perder la esencia bohemia.

Sobrecamisa flecos efecto piel, de Mango (59,99 euros)

Esta sobrecamisa negra en efecto piel de Mango es perfecta para darle un toque boho-chic a cualquier look invernal. Los flecos en la parte inferior y mangas añaden movimiento y un toque western sutil y muy socorrido.

Chaqueta flecos efecto piel, de Mango (45,99 euros)

En un cálido color marrón, esta chaqueta de ante de Mango se posiciona como una de las estrellas de la temporada por su combinación ganadora con flecos en las mangas y la espalda, ofreciendo un aire boho que puedes combinar tanto con jeans como con vestidos largos.

Cazadora rock flecos antelina, de Mekkdes (145 euros)

En un suave tono camel, esta cazadora de antelina de Mekkdes combina un estilo western y boho a la perfección. Sus flecos sutiles le dan un toque divertido y sofisticado al mismo tiempo.

Sobrecamisa larga flecos soft, de Stradivarius (49,99 euros)

Una opción más casual y cómoda, esta sobrecamisa de Stradivarius en un material suave y con flecos sutiles es perfecta para el día a día. La longitud extra y los flecos le dan un aire desenfadado que se complementa perfectamente con tus outfits boho más relajados.

Abrigo trench 3/4 efecto piel flecos, de Bershka (49,99 euros)

Para un look más atrevido, esta chaqueta de efecto piel con flecos es ideal. Su diseño clásico se enriquece con los flecos que caen en cascada desde los hombros, dando un toque distintivo a cualquier conjunto. Es la prenda perfecta para destacar en un look boho urbano y moderno.