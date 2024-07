Nos vamos directas a Zara a por el vestido midi con flor en relieve antes de que lo agote Rocío Osorno

Ya sabemos que no hay día que Rocío Osorno no agote una prenda o nos vuelva a crear una necesidad de moda. No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda de H&M más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano: resalta el bronceado y hace efecto tipazo. Y Rocío Osorno lo sabe y ha estrenado esta preciosa falda de nueva colección de H&M en sus vacaciones en la playa que nos ha robado el corazón. Y es que este verano de nuevo la falda será estampada y blanca o no será. Y después de hacernos ayer comprar esta falda, ahora nos ha hecho irnos directas a Zara a por este vestido marrón con flor en relieve que es toda la tendencia del verano.

Y como suele pasar, prenda que saca Rocío, prenda que empieza a agotarse. Y con este vestido ya ha pasado en la talla S, y las otras están a punto de hacer 'sold out' también. Por eso, nuestro consejo es que si te has enamorado de este vestido de nueva colección de Zara tanto como nosotras, te lo compres rápidamente porque no va a tardar en agotarse en su página web. En 2024, las flores tridimensionales se convirtieron en una de las grandes tendencias de primavera-verano e inundaron los looks de las expertas en moda. Si bien por su carácter llamativo y maximalista podía parecer que estábamos ante una tendencia de corta duración, cuya vida útil se limitaría a un puñado de meses, la semana de la moda de Copenhague y nuestras influencers patrias como Rocío Osorno.

Vestido popelín flor relieve, de Zara (39,95 euros)

Vestido flor. Zara

Se trata de este vestido midi de escote recto con lazada ajustable al cuello con bolsillos laterales ocultos en costura y detalle de flor en relieve. Tejido elástico tipo nido de abeja en espalda con bajo acabado en paneles.