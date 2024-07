Rocío Osorno agota el vestido de escote halter (y lentejuelas) de Zara para ser la reina de las noches de verano

Ya sabemos que no hay día que Rocío Osorno no agote una prenda o nos vuelva a crear una necesidad de moda. No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda de H&M más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano, y ahora este vestido de Zara de brillos y escote halter con el que vas a ser la reina de todas las fiestas de verano. es que la sevillana tiene un ojo increíble para siempre acertar con el outfit más apropiado no importe la ocasión, desde faldas para ser la más elegante del chiringuito hasta el conjunto más fresquito para las noches de verano. En esta ocasión la influencer ha compartido en redes un look perfecto para disfrutar de un sábado de vacaciones en familia e irse de fiesta con amigas.

Conforme avanza el verano algunas de las tendencias que vimos hace unos meses sobre la pasarela y que nos trasladan a un mundo más optimista, en el que las noches de verano son sinónimo de fiesta (todavía con las debidas precauciones). Una de ellas son las lentejuelas, que hasta ahora descansaban en el armario a la espera de Navidad y que ahora las llevamos durante todo el año, y también para las noches de verano como ha dejado claro este vestido de escote halter de Zara con lentejuelas que ha estrenado Rocío Osorno para arrasar en sus vacaciones y también en Instagram. Tanto es así, que anoche cuando publicó la fotografía en su cuenta de Instagram aún estaba disponible este vestido, y ahora ya se ha agotado en la web de la marca de Inditex.

Una propuesta a la alegría en el vestir que ha unido a varias firmas en propuestas cercanas a la cultura disco que marcó los años 70 (otra de la tendencias que ha vuelto con fuerza esta temporada). Entre los colores más destacados para las lentejuelas se encuentra el rosa, también como propuesta a mirar el futuro con más optimismo, pero también el plateado, como sinónimo de elegancia. Y este vestido de Zara que ha estrenado Rocío Osorno es buen ejemplo de ello.

Vestido halter abalorios lentejuelas, de Zara (99,95 euros)

Vestido halter. Zara

Se trata de este vestido mini de cuello halter con escote pronunciado y drapeado con detalle aplicación de abalorios y lentejuelas combinados a contraste, espalda descubierta y forro interior.