Nos hemos enamorado de la falda estampada de H&M con la que Rocío Osorno es la más elegante del chiringuito

Rocío Osorno nos ha vuelto a crear otra necesidad. No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda de H&M más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano: resalta el bronceado y hace efecto tipazo. Y Rocío Osorno lo sabe y ha estrenado esta preciosa falda de nueva colección de H&M en sus vacaciones en la playa que nos ha robado el corazón. Y es que este verano de nuevo la falda será estampada y blanca o no será. Así que si aún no tienes una en tu armario ya estás tardando en apuntarte a la tendencia del momento. La falda estampada se convierte en una de las opciones más reiteradas en la pasarela y en las tiendas para este verano y ya la puedes encontrar en todas las tiendas low cost de Inditex. La falda ajustada define la figura, hace tipazo, es elegante y vale para toda ocasión, ya sea para irte al chiringuito de la playa o tomarte algo en un terraza de Sevilla con amigas. Aunque estemos acostumbrado a llevarlas en versión midi, la falda tobillera de corte ceñido es la ideal si queremos sumarle a su favorecedora silueta, un efecto alargador de piernas.

Además, Rocío Osorno junto con esta falda nos ha dejado un Reels de Instagram con tres formas de poner el bikini de triángulo para que realce el pecho. Y la verdad es que no pueden quedar más bonito con la falda, un conjunto ideal para una tarde de fiesta en la playa o en el chiringuito. La mala noticia es que como todo lo que saca la influencer sevillana se agota al momento, y la falda de H&M ya no está disponible. Pero igualmente os la dejamos por si reponen tallas o la puedes encontrar en tienda física.

Falda estampada, de H&M (49,99 euros)

Falda estampada. H&M

Una falda tobillera de corte ceñido en tejido estampado de viscosa, modelo de talle alto con cremallera oculta en un lado y abertura pronunciada en un lateral y sin forrar.