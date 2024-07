El vestido más cómodo y ligero (de Zara) del verano es el que ha estrenado Rocío Osorno para una tarde con sus hijos

La influencer Rocío Osorno no da puntada sin hilo, tan pronto nos deja prendadas de sus tops joya perfectos para las noches de verano como nos da una lección de estilo con el vestido más cómodo y ligero para hacer de supermamá. Ayer, durante una tarde de cumpleaños con sus hijos, la sevillana eligió un vestido deZara que no solo destaca por su comodidad, sino también por su elegancia y versatilidad.

Este vestido fluido de Rocío Osorno se ha convertido rápidamente en una prenda esencial para este verano y al entrar en la página web de Zara hemos visto que está casi agotado, tanto en su color negro como en verde oscuro, así que si tú también quieres uno, mejor que te des prisa antes de que se agote por completo.

Zara - Vestido fluido volumen (29,95 euros)

Vestido fluido volumen Zara

Este modelo midi, confeccionado en un tejido ligero, cuenta con un escote en pico y tirantes finos ajustables, que permiten adaptarlo perfectamente a cualquier tipo de figura. El color negro es siempre un acierto, ya que además de estilizar, es fácil de combinar con una amplia gama de accesorios.

Para un look de día, puedes combinarlo con unas sandalias planas y un sombrero de paja, ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de una comida al aire libre. Si prefieres un estilo más arreglado, añade unas alpargatas de cuña y un bolso de rafia, y estarás lista para un brunch con amigas.

Por la noche, este vestido puede transformarse en una opción sofisticada. Solo necesitas cambiar los accesorios: opta por unos tacones elegantes, unos pendientes statement y un clutch brillante. El resultado será un look trés chic que no pasará desapercibido.

Rocío Osorno con vestido fluido de Zara. @rocioosorno

En cuanto al peinado y los accesorios, la influencer andaluza optó por una trenza sencilla y desenfadada, que no solo es práctica para una tarde con los niños, sino que también añade un aire fresco y juvenil al conjunto. Complementó su look con un collar de cuentas coloridas, que aportó un toque de alegría y diversión al estilismo, y un par de pendientes pequeños y discretos que no roban protagonismo al vestido.

Además, el detalle de llevar una chaqueta/camisa vaquera anudada a la cintura no solo es funcional para las tardes más frescas, sino que también añade un punto de interés visual al conjunto. Por último, la elección de un maquillaje natural y luminoso completa un look que es perfecto para cualquier actividad veraniega.

El vestido fluido volumen de Zara que Rocío Osorno ha elegido es, sin duda, una prenda que todas deberíamos tener en nuestro armario este verano. Su precio accesible, combinado con su versatilidad y estilo, lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión. No esperes más para hacerte con este imprescindible y experimentar con diferentes looks siguiendo los consejos de estilismo que te hemos dado.

Rocío Osorno, con su naturalidad y buen gusto, nos ha dejado claro una vez más que el estilo no está reñido con la comodidad, y que una simple prenda puede ofrecer múltiples posibilidades para lucir radiante durante todo el verano 2024.