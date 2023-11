Amelia Bono nos acaba de solucionar todas las cenas de Navidad con estos leggings semitransparentes (y joya) de Zara

Amelia Bono es toda la inspiración que necesitamos esta semana para Navidad. Ya sabemos que aún quedan 25 días para Navidad, pero eso no es nada, y ya tenemos encima los primeros eventos de Navidad y cenas de empresas. Y no lo decimos nosotras, lo dice Amelia Bono. Si el otro día era con el look de transparencias de la colección de Rita Ora para Primark, hoy es con estos leggings semitransparentes de Zara que necesitamos para todas nuestras fiestas de Navidad. Y Amelia Bono no ha dudado en atreverse con este conjunto de lo más sexy con transparencias que además, los leggings son de campana por lo que hacen tipazo. O lo que es lo mismo, las transparencias a cualquier edad también son para Navidad.

Especialmente a través de su prenda más emblemática, el naked dress, los juegos de transparencias han estado presentes en más del 70% de las colecciones de invierno 2023, augurando así que nos encontramos ante una de las grandes tendencias de cara a la próxima temporada. Y ahora Amelia Bono también se ha sumado a esta tendencia pero con los leggings de Zara con semitransparencias y joyas que son perfectos para las mujeres bajitas.

Amelia Bono con leggings transparentes. @ameliabono

Leggings semitransparentes flare lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Leggings transparentes. Zara

Se trata de estos leggings de tiro alto con cintura elástica con detalle de bordados con aplicación de lentejuelas de nueva colección de Zara que por culpa de Amelia Bono ya tiene lista de espera en algunas tallas.