El clásico 'little black dress' que todas las amantes de la moda querríamos lo tiene María Pombo y lo combina con botas cowboy

María Pombo lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un vestido de la nueva colección de su firma, Name The Brand, la cual está destinada a todas las chicas amantes de la moda jóvenes con un estilo muy parecido al de la influencer: un estilo de lo más sencillo, básico y muy en tendencia, como este pantalón vaquero con detalles que María Pombo mostraba hace unas semanas en sus redes sociales, un modelo perfecto de cara a festivales de música la próxima primavera. En este sentido, María Pombo es una gran influencia para muchas chicas, y es que, en la mayoría de las ocasiones, apuesta por prendas que todas podemos tener en nuestro armario y que forman parte de nuestros looks del día a día, como por ejemplo este look de pantalón vaquero de tiro alto desgastado y camisa celeste, María Pombo defendía este look a la perfección a partir de prendas muy sencillas y elegantes que forman parte del 'armario cápsula' al que todas aspiramos. Para el día de hoy, María Pombo mostraba a sus redes sociales su look para pasar el fin de semana en un evento que realiza junto a su firma de moda, 'Name The Brand', en el que todas las prendas están rebajadas. Ella ha combinado un vestido negro corto (el clásico'little black dress') de mangas abullonadas junto a las botas cowboy, el calzado predilecto de estas últimas temporadas.

Los mini vestidos negros son un básico de fondo de armario al que todas las amantes de la moda recurrimos cuando no sabemos qué ponernos, ya que nos salvan de cualquier apuro. Por ejemplo, podemos usarlos para el día a día como ha hecho María Pombo, junto con unas botas cowboy y un abrigo de paño o para ocasiones más especiales, cambiando las botas por unas bailarinas de tacón o unos stilettos y, como toque final, unas medias en un tono algo llamativo, pues las medias burdeos casi rojas se han convertido en el accesorio estrella de muchas chicas que miran la moda como un juego y les gusta, por tanto, arriesgar a la hora de vestir. El vestido negro de María Pombo es ideal para este tipo de ocasiones, ya que es de mangas largas y muy abullonadas, cuello cerrado y falda de vuelo. Lo más característico del vestido es la zona de la cintura y cadera es ajustado, por lo que enmarca la figura y realza la silueta. Se trata, por tanto, de un vestido perfecto y un básico que todas tenemos que tener.

María Pombo con vestido Name The Brand @mariapombo

Vestido Minerva Black, de Name The Brand (105,00€)

Se trata de un look perfecto para todo tipo de ocasiones, un acierto absoluto el de María Pombo.