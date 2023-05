Alba Díaz tiene el vestido cut out de Zara más ideal para combinar con botas altas esta temporada

Alba Díaz ha vuelto a convertir las calles de Madrid en su particular alfombra roja del street style y nos ha deslumbrado, por quinta vez consecutiva en esta semana, con un total look marrón. En esta ocasión, la influencer ha escogido un espectacular vestido de punto de la nueva colección de Zara, ideal para cualquier plan de viernes en Madrid. Esta prenda está confeccionada en color marrón chocolate y diseñada como un modelo con cuello subido y manga tipo sisa, con una abertura delantera formada por un original escote cuadrado y con un atrevido cut out en la cintura, que deja ver la parte superior del vientre. La hija de Vicky Martín Berrocal decidió completar su estilismo con unas botas altas fruncidas de piel en color marrón, con puntera semi puntiaguda y a juego con una blazer del mismo color y material porque, como ella misma dice en las stories de Instagram “ya no sabe si tiene frío o calor” y es que, con estos cambios repentinos de temperatura, nosotras estamos igual.

Este look, ante el que se rindió hasta Elena Tablada (según su comentario en el post que la hija del Cordobés publicó en su perfil de Instagram) es perfecto para cualquier plan casual en la ciudad. Si eres atrevida y te gusta marcar tipazo como Alba Díaz, no te lo pienses y pide este vestido antes de que se agote. Si, por el contrario, no te gustan los vestidos entallados, al menos copia la idea de un look monocolor y de que, independientemente de la estación en la que nos encontremos, unas botas siempre son una buena opción con la que combinar un vestido.

Vestido punto cut out, de Zara (29,95€)

Vestido punto cut out. Zara

Y es que no sabemos cuánto tiempo nos podremos resistir sin hacernos con este vestido de Zara del que nos hemos enamorado gracias a Alba Díaz.