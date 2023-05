Alba Díaz tiene el vestido de tirantes y efecto tipazo que necesitamos este verano

Alba Díaz lo ha vuelto a hacer. La influencer no solo nos ha matado de envidia con su viaje Italia para disfrutar de unos días en Lago di Como y conocer de primera mano las novedades que Amazon Fashion presenta para este verano, también nos ha creado la necesidad de conseguir un vestido como el suyo para poder solucionar nuestros looks más especiales de esta temporada. La influencer nos ha enloquecido con su estilismo y ha combinado este vestidazo con el bolsito Dyonius long chain wallet de lona de Gucci y con su chaqueta comodín marrón de piel, una prenda básica y atemporal con la que ya la vimos la semana pasada cuando nos enamoró con un vestido de Zara marrón, con unos cut out muy originales y un estilo muy similar a este vestido verde oliva.

La hija de Vicky Martín berrocal (diseñadora del espectacular vestido negro con el que la tiktoker Lola Lolita deslumbró en Cannes) ha hecho que ya estemos como locas por entrar a la web de Amazon Fashion y conseguir este espectacular Vestido Sylvia Midi de Punto de la marca The Drop, confeccionado a partir de viscosa, nailon y elastano. Esta prenda, no solo es la opción perfecta para resolver en un instante nuestros looks de verano, también lo es para lucir un increíble escote y tipazo, al igual que Alba Díaz y presumir del bronceado que todas estamos esperando con ansias. Además, si no eres demasiado fan de este color, el vestido también está disponible en rosa chillón, para que captes toda la atención esta temporada y en negro, con un toque más sofisticado, perfecto para los looks estivales de noche.

The Drop Vestido Sylvia Midi de Punto para Mujer, de Amazon Fashion (52,90€)

Y es que el último paso que nos queda para hacernos con este vestido tan ideal es decidirnos por el color.