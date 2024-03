Nos olvidamos de los jeans pitillos por estos slouchy que Sara Carbonero eleva con un 'total denim' de lo más primaveral

Sara Carbonero se acaba de adelantar a la primavera con un 'total look denim' que todas vamos a querer copiarle con los jeans slouchy que vuelven esta primavera 2023 a nuestro armario. Pero de momento nos ha dejado un estilismo con los vaqueros más anchos que necesitamos copiarle para todos nuestros looks más casuals para empezar la primavera. Sara Carbonero es inspiración diaria, da igual que sea con sus looks, con su nuevo corte de pelo con flequillo a lo Jane Birkin, con su medalla que van a querer copiarle las chicas más devotas, y ahora con sus vaqueros slouchy. Sara Carbonero ha vuelto a su flequillo de confianza, o lo que es lo mismo, de cortina y abierto. Pero hoy no nos hemos fijado solo en el cambio de look de Sara Carbonero, si no en esa maravilla de vaqueros anchos que ha combinado con unos botines de lo más originales. ¿Serán de su marca de ropa? Unos vaqueros que sin duda nosotras llevaríamos con bailarinas de leopardo como ya lucen las chicas más estilosas de Madrid. A la hora de hablar de los slouchy jeans hacemos referencia a unos tejanos de tiro alto que aplanan la cintura y que se estrechan ligeramente hacia los tobillos. Ojo, se parecen a los pantalones baggy, pero no son pantalones baggy.

Lo que está claro es que Sara Carboneroes toda una chica de primavera con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para volver a la rutina, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look de marzo y Sara Carbonero lo ha conseguido. ¿La buena noticia? Que el look de Sara Carbonero es parte de la próxima colección que veremos en SlowLove, pero aún no está a la venta. Un pantalón tipo 'slouchy' con detalle de costura central que ha combinado con una cazadora vaquera redondeada y una camiseta básica blanca que ha terminado con un bolso de piel de serraje de su marca, que sí está ya ala venta. Y es que los slouchy jeans y pantalones, fueron uno de los protagonistas de la moda de los 80s, los jeans, sumado al pelo atado con una cinta y una camiseta básica blanca, era el look que todas y todos querían llevar.

Sara Carbonero con look denim. @saracarbonero

El diseño de los slouchy jeans que también se presenta en versión slouchy trousers, para los pantalones, es ajustado en la cintura, ancho desde la misma línea y con resorte en los tobillos y que Sara Carbonero ya ha estrenado a cinco días de que empieza la primavera con una chaqueta denim que también estiliza al máximo.