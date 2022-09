Victoria Federica es toda una chica de septiembre con la camisa de Zara que lleva con vaqueros cargo de tiro bajo para lucir su ropa interior

Victoria Federica vuelve a la carga. Y ya teníamos ganas de ver sus looks de septiembre en Madrid con sus amigas. Y ha vuelto por todo lo alto, con un estilismo de esos que tanto la representan con pantalones cargo de tiro bajo y camisa vaquera. Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Ella ahora sigue las tendencias, y todo una semana antes de cumplir 22 años el próximo viernes 9 de septiembre. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este primer look de septiembre que son todas las tendencias de otoño 2022 que necesitamos en nuestro armario. Porque no hay nada más tendencia que el pantalón cargo y más si hace como Vic con una camisa crop para enseñar abdomen y darle ese toque más sexy enseñando la marca de su ropa interior que recuerda a los calzoncillos de un hombre.

¿Quién dijo que Victoria Federica no compraba en Zara? La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar nos ha regalado este look que podría estar sacado de las novedades de Zara de esta semana y seguro que hasta la misma Marta Ortega aprobaría. La que no sabemos si dará su visto bueno a este estilismo tan Motomami, es Carmen Lomana que ella sabe que esto no es elegancia eterna, pero si tendencia.

Stories de Victoria Federica con sus amigas. FOTO: @vicmabor

Camisa crop denim, de Zara (25,95 euros)

Camisa crop denim. FOTO: Zara

Porque no hay nada más tendencia este otoño que un total look vaquero y más si le sumas los pantalones del otoño como estos vaqueros cargo o los Parachute. Sin duda, Victoria Federica se acaba de pasar el juego de las tendencias.