Nos vamos directas a nuestra peluquería de confianza para pedirle el nuevo cambio de look de Sara Carbonero con flequillo

Año nuevo, nuevo look. Eso es lo que ha debido pensar Sara Carbonero que ha vuelto a decantarse por el flequillo más tendencia de 2024. Sara Carbonero ha sorprendido a todos con su cambio de look para pasarse al flequillo largo, desfilado e integrado en su larga melena. Pero que vamos a decir si con la belleza de Sara todo le queda bien. Sara Carbonero lleva años llevando una melena muy característica: larga, con ciertos reflejos y brillante. Aunque sea nuestro caso, el de mantener el mismo estilo durante años nos gusta, en muchas ocasiones, un cambio de look, pero a veces no estamos dispuestas (o tememos) restar centímetros a nuestra melena. Y el flequillo es el perfecto aliado para estrenar nuevo corte de pelo. Y aunque la periodista nos tiene acostumbrados a llevar el flequillo cortina largo y muy abierto, que casi no es flequillo, ahora ha dado el paso.

De corte más bob, de nuevo a su melena más larga con flequillo que le da ese aire tan bohemio. Un flequillo que siempre nos recordará a Jane Birkin y que además, es máxima tendencia este 2024. El flequillo shaggy o despuntado sienta especialmente bien a las caras ovaladas pero se puede adaptar a cualquier rostro. Un flequillo que al tener ese estilo francés de los años 60 y 70, es un flequillo casual, que aporta un extra de movimiento al pelo y se puede peinar como el corte que tu lleves, de forma despreocupada, pero elegante y dando ese toque boho que tanto le gusta a Sara Carbonero.

Sara Carbonero con flequillo. @saracarbonero

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que muchas mujeres se van a ir directas a la peluquería para pedir este flequillo de lo más favorecedor que ya luce Sara Carbonero por las calles de Madrid.